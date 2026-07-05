В Индонезии робот применил приёмы кунг-фу против человека

В Сети завирусился видеоролик, в котором человекоподобный робот применяет боевые приёмы кунг-фу против человека. За короткое время видео собрало свыше 13 миллионов просмотров, вызвав бурную реакцию у пользователей по всему миру.

В Индонезии робот применил приёмы кунг-фу против инструктора. Видео © X / Türkçü TV

Это не первый инцидент с участием гуманоидных машин. Ранее в Китае подобный робот, исполнявший танцевальные движения, неожиданно толкнул маленького мальчика, который стоял рядом и наблюдал за представлением. Участившиеся случаи непредсказуемого поведения андроидов заставляют задуматься о безопасности их использования в общественных местах.

Ранее Life.ru писал, что гуманоидные роботы продемонстрировали навыки игры в футбол на турнире RoboCup в Инчхоне в Южной Корее. На кадрах видно, как машины бегут за мячом, отдают передачи, бьют по воротам и пытаются обороняться. Во время матчей роботы также периодически падают, но в целом действуют всё увереннее и точнее.