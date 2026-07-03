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3 июля, 15:22

Пасуют, бьют и даже защищаются: Роботы сыграли в футбол в Южной Корее

Гуманоидные роботы сыграли в футбол в Южной Корее

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Гуманоидные роботы продемонстрировали навыки игры в футбол на турнире RoboCup в Инчхоне в Южной Корее. Об этом пишет Euronews RSS.

На кадрах видно, как машины бегут за мячом, отдают передачи, бьют по воротам и пытаются обороняться. Во время матчей роботы также периодически падают, но в целом действуют всё увереннее и точнее.

Игры проходили сразу на нескольких небольших полях. В соревнованиях участвуют команды, которые разрабатывают роботов, способных играть в футбол с минимальным вмешательством человека.

Хотя движения таких игроков пока заметно уступают по скорости и пластике настоящим спортсменам, технология продолжает развиваться. RoboCup считается одной из главных площадок, где инженеры отрабатывают баланс, компьютерное зрение и способность машин принимать решения в динамичной обстановке.

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Ранее в Канаде создали практически непобедимого робота для игры в аэрохоккей. Однако обучить гуманоида игре оказалось крайне тяжело — на создание проекта у специалистов ушло около полутора лет.

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Полина Никифорова
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