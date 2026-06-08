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8 июня, 09:48

Машины — 1, человечество — 0: В Канаде разработали непобедимого робота

Канадские инженеры создали практически непобедимого ИИ-робота для аэрохоккея

Обложка © YouTube / HudsonNock

Обложка © YouTube / HudsonNock

Команда инженеров из Университета Британской Колумбии разработала робота, который практически не оставляет шансов обычному игроку в аэрохоккей. На создание проекта у специалистов ушло около полутора лет, пишет Interesting Engineering.

Несмотря на кажущуюся простоту игры, обучить ей механического спортсмена оказалось крайне сложно. Шайба движется быстро и непредсказуемо, а любые неровности покрытия или бортов серьёзно влияют на её траекторию — использовать обычные физические движки для расчётов на практике невозможно.

Разработчики обучали нейросеть в симуляции, где ИИ параллельно играл тысячи партий с агентами-соперниками, а все возможные «погрешности» закладывали в процесс отдельно. Отскоки от деревянных бортов оказались настолько хаотичными, что для их прогнозирования пришлось обучить ещё одну нейросеть, которая предсказывает несколько вероятных траекторий полёта шайбы.

В итоге «ИИ-мозг», помещённый в физического робота, стал практически непобедимым для человека.

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Юрий Лысенко
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