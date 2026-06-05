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4 июня, 23:45

Робот случайно ударил ребёнка во время шоу в Китае

Обложка © X / Shanghai Daily

Обложка © X / Shanghai Daily

Андроид Unitree G1 случайно ударил ребёнка во время выступления на детском шоу в Синьцзяне. Кадры инцидента опубликовали в соцсетях.

В Китае робот случайно ударил ребёнка во время номера. Видео © X / Shanghai Daily

Робот выступал в клоунском парике и показывал приёмы карате под песню Rasputin группы Boney M. Во время номера он с ноги попал мальчику в грудную клетку. Серьёзных травм ребёнок, по предварительным данным, не получил. Другие подробности о его состоянии не приводятся.

После инцидента организаторам указали на важность безопасности при использовании роботов на детских мероприятиях. Такие устройства требуют контроля, особенно если они двигаются рядом с людьми. Разработчики после случившегося загрузили на жёсткий диск робота три закона робототехники Айзека Азимова.

Они ищут счастье! Нарядные роботы покорили гостей ПМЭФ
Они ищут счастье! Нарядные роботы покорили гостей ПМЭФ

Ранее на ПМЭФ ансамбль «Бурановские бабушки» выступил вместе с роботом-балериной. Коллектив спел и станцевал под песню «Трам-пам-пам», а рядом со зрителями появился механический кавалер танцовщицы Роберт. На сцену к ансамблю он не вышел. «Бурановские бабушки» получили широкую известность после участия в Евровидении-2012, где заняли второе место с песней Party for Everybody.

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Антон Голыбин
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