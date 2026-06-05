Робот случайно ударил ребёнка во время шоу в Китае

Андроид Unitree G1 случайно ударил ребёнка во время выступления на детском шоу в Синьцзяне. Кадры инцидента опубликовали в соцсетях.

В Китае робот случайно ударил ребёнка во время номера. Видео © X / Shanghai Daily

Робот выступал в клоунском парике и показывал приёмы карате под песню Rasputin группы Boney M. Во время номера он с ноги попал мальчику в грудную клетку. Серьёзных травм ребёнок, по предварительным данным, не получил. Другие подробности о его состоянии не приводятся.

После инцидента организаторам указали на важность безопасности при использовании роботов на детских мероприятиях. Такие устройства требуют контроля, особенно если они двигаются рядом с людьми. Разработчики после случившегося загрузили на жёсткий диск робота три закона робототехники Айзека Азимова.

Ранее на ПМЭФ ансамбль «Бурановские бабушки» выступил вместе с роботом-балериной. Коллектив спел и станцевал под песню «Трам-пам-пам», а рядом со зрителями появился механический кавалер танцовщицы Роберт. На сцену к ансамблю он не вышел. «Бурановские бабушки» получили широкую известность после участия в Евровидении-2012, где заняли второе место с песней Party for Everybody.