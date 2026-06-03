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3 июня, 13:58

Зажигательный танец «Бурановских бабушек» и робота-балерины Матильды на ПМЭФ сняли на видео

«Бурановские бабушки» станцевали и спели с роботом-балериной на ПМЭФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ансамбль «Бурановские бабушки» стал участником необычного номера на ПМЭФ: коллектив спел и станцевал вместе с роботом-балериной Матильдой. Об этом сообщает корреспондент Life.ru

Бурановские бабушки выступили с роботом-балериной на ПМЭФ. Видео © Life.ru

На кадрах бабушки лихо отплясывают вместе с металлической коллегой под песню «Трам-пам-пам»

Рядом со зрителями также появился механический кавалер танцовщицы Роберт. Однако выйти к ансамблю и пуститься в народные пляски он по какой-то причине не захотел.

«Бурановские бабушки» — это российский фольклорный коллектив из удмуртского села Бураново (Удмуртия), получивший мировую известность после участия в конкурсе Евровидение-2012, где они заняли второе место с песней на удмуртском и английском языках Party for Everybody. Коллектив состоит из пожилых женщин, которые поют народные и эстрадные песни в самобытной обработке, сочетая традиционные удмуртские костюмы и обряды с современной поп-культурой.

«Мира, солнца и синего неба!»: «Бурановские бабушки» дали напутствие и спели для Life.ru на ПМЭФ-2026
«Мира, солнца и синего неба!»: «Бурановские бабушки» дали напутствие и спели для Life.ru на ПМЭФ-2026

Напомним, что нарядные роботы уже стали любимцами ПМЭФ в этом году. Механическая парочка не скупится на эмоции: посылает публике воздушные поцелуи и признаётся, что «ищет счастья». Журналистов железные гости ни капли не стесняются, но вопросов от прессы всё же побаиваются. Поэтому на всякий случай просят заранее согласовывать их с «секьюрити».

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Полина Никифорова
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