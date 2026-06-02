«Мира, солнца и синего неба!»: «Бурановские бабушки» дали напутствие и спели для Life.ru на ПМЭФ-2026
Знаменитый ансамбль «Бурановские бабушки» приехали из родной Удмуртии в Северную столицу и уже готовы к старту ПМЭФ-2026. Корреспондент Life.ru попросил их исполнить один из своих хитов и передать пожелания для наших читателей.
«Всем желаем мира, в первую очередь. Хорошего настроения, синего неба и солнца, солнца, много солнца! И пусть все решатся все проблемы и задачи, которые поставлены на сегодняшний день и на всю эту неделю!» — сказали артистки.
Life.ru уже рассказывал, что Калужская область готовит сюрприз для посетителей ПМЭФ — презентацию необычного робота, который уже смонтирован на выставочной площадке и дожидается зрителей. Особенность изобретения заключается в его внешности: андроид исполнен в виде девушки-блондинки с пышной шевелюрой. Разработчики пока держат в секрете функционал машины, обещая продемонстрировать все её возможности в рамках форума.
