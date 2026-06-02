Life.ru снял на ПМЭФ робота-блондинку «из будущего»: её навыки держат в секрете

Калужская область готовит к открытию ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум) презентацию чудо-робота. Он уже установлен на площадке мероприятия и ждёт своих зрителей. Life.ru делится кадрами с изобретением.

Необычное в роботе то, что это «девушка». Причём не просто «девушка», а блондинка с роскошной шевелюрой. Создатели пока не раскрывают, что именно умеет делать машина, но обещают всё показать на ПМЭФ.

Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдёт с 3 по 6 июня. Тема мероприятия — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Life.ru уже рассказывал, что на мероприятии пройдёт презентация новых моделей автомобиля Aurus. Машины уже стоят на площадке, но накрыты чехлами.