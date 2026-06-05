Машины знают своё место: Роботы «отдали честь» Путину на ПМЭФ

Роботы «отдали честь» президенту РФ Владимиру Путину во время его выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2026. Интересными кадрами с форума поделились «Известия». Появление роботов во время пленарного заседания стало ярким эпизодом, который дополнил общую тему форума о будущем экономики и роли передовых разработок.

Роботы «отдали честь» Путину на пленарном заседании ПМЭФ. Видео © Telegram/ IZ.RU

Сам жест выглядел как символическое приветствие президента на площадке, где технологии представлены не только в деловой программе, но и в визуальных демонстрациях. ПМЭФ в этом году проходит с акцентом на новую модель глобального развития, инвестиции и укрепление технологического суверенитета.

Роботы стали одной из заметных деталей ПМЭФ-2026. Ранее внимание посетителей привлекла робо-балерина с дорогой сумкой и её спутник в деловом костюме — они приветствовали участников, посылали воздушные поцелуи и стали ярким символом технологической части форума. По данным СМИ, такие демонстрации должны показать, как робототехника постепенно выходит за пределы промышленных задач и становится частью публичных мероприятий.