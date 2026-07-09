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9 июля, 11:33

17-летний футболист сборной Мексики успел на выпускной благодаря вылету с ЧМ

Обложка © ТАСС / Ian Robles

Обложка © ТАСС / Ian Robles

17-летний футболист сборной Мексики Хильберто Мора успел прийти на школьный выпускной благодаря вылету команды с чемпионата мира. Юный спортсмен стал самым молодым участником этого ЧМ, но из-за турнира мог пропустить важный день в своей школе.

17-летнего Хильберто Мору встретили овациями на выпускном. Видео © X/ Fútbol mexicano FR

Для Моры этот день получился необычным: ещё недавно он представлял страну на главном футбольном турнире, а затем вернулся к обычной школьной жизни. В зале его встретили оглушительными аплодисментами.

Атакующий полузащитник «Тихуаны» начал турнир в роли юного таланта на перспективу, но быстро получил доверие тренерского штаба. В матче против Эквадора он вышел с первых минут и стал самым молодым игроком стартового состава в истории сборной Мексики.

На групповом этапе мексиканцы показали один из самых стабильных результатов: команда выиграла все три встречи и вышла в следующий раунд без пропущенных мячей. В 1/16 финала Мексика победила Эквадор, однако пройти дальше не удалось — Англия остановила их в драматичном матче на легендарном стадионе «Ацтека».

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Полина Никифорова
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