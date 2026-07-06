Чтец по губам расшифровала слова Тухеля, сорвавшегося в концовке матча с Мексикой

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель эмоционально отреагировал эпизод матча 1/8 чемпионата мира против Мексики, который произошёл на 94-й минуте. Его реплики во время напряжённой концовки расшифровала эксперт-аналитик и профессиональный читатель по губам Никола Хиклинг на Covers.com.

Встреча на стадионе «Ацтека» в Мехико получилась драматичной: «Три льва» выиграли 3:2, хотя большую часть второго тайма играли в меньшинстве после красной карточки Джарелла Куансы. На 94-й минуте эпизод с фолом Джуда Беллингема привёл к быстрому развитию атаки мексиканцев, что вызвало бурную реакцию тренерского штаба. Камеры зафиксировали вспышку эмоций Тухеля у бровки поля — специалист схватился за голову и резко отреагировал на происходящее в концовке встречи.

Хиклинг заявила, что тренер произнёс: «Черт возьми, сумасшедший, мне нужна пинта!» и добавил: «Боже, помоги мне пройти через это».

После финального свистка Тухель отметил, что команда «почти выиграла финал», подчеркнув, что последние минуты стали испытанием «на предел возможностей» при игре вдесятером.

Напомним, что Англия пробилась в четвертьфинал чемпионата мира. Ключевой вклад в успех «трёх львов» внёс Джуд Беллингем, оформивший дубль за две минуты — на 36-й и 38-й минутах встречи, что позволило англичанам перехватить инициативу.