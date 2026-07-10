Штирлиц мог быть другим: Кто из советских звёзд мог сыграть в фильме «Семнадцать мгновений весны»

Создатели легендарного фильма «Семнадцать мгновений весны» перебирали несколько звёздных кандидатур, прежде чем остановиться на Вячеславе Тихонове. Режиссёр Татьяна Лиознова сделала выбор в пользу актёра, руководствуясь его профессиональным опытом и органичностью для образа советского разведчика, сообщает RG.ru.

В число претендентов на главную роль входили Иннокентий Смоктуновский, Олег Стриженов и Юрий Соломин — все они рассматривались как потенциальные исполнители роли Штирлица, но уступили место Тихонову. Что касается персонажа Шелленберга, то его изначально прочили Андрею Миронову, однако от этой идеи отказались из-за чрезмерной популярности артиста: создатели опасались, что зрители будут узнавать в герое самого Миронова, а не нацистского разведчика. В итоге эту роль сыграл Олег Табаков, а Гитлера блестяще воплотил Леонид Броневой.

При работе над картиной создатели использовали рассекреченные документы советской внешней разведки и фрагменты кинохроники. Для достижения максимальной достоверности съёмочная группа выезжала на места реальных событий, что добавило ленте документальной убедительности. Фильм был принят публикой с восторгом, и его популярность не угасает до сих пор.