Штирлиц мог быть другим: Кто из советских звёзд мог сыграть в фильме «Семнадцать мгновений весны»
Смоктуновский претендовал на роль Штирлица в фильме «Семнадцать мгновений весны»
Обложка © Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны», режиссёр Татьяна Лиознова, сценарист Юлиан Семёнов
Создатели легендарного фильма «Семнадцать мгновений весны» перебирали несколько звёздных кандидатур, прежде чем остановиться на Вячеславе Тихонове. Режиссёр Татьяна Лиознова сделала выбор в пользу актёра, руководствуясь его профессиональным опытом и органичностью для образа советского разведчика, сообщает RG.ru.
В число претендентов на главную роль входили Иннокентий Смоктуновский, Олег Стриженов и Юрий Соломин — все они рассматривались как потенциальные исполнители роли Штирлица, но уступили место Тихонову. Что касается персонажа Шелленберга, то его изначально прочили Андрею Миронову, однако от этой идеи отказались из-за чрезмерной популярности артиста: создатели опасались, что зрители будут узнавать в герое самого Миронова, а не нацистского разведчика. В итоге эту роль сыграл Олег Табаков, а Гитлера блестяще воплотил Леонид Броневой.
При работе над картиной создатели использовали рассекреченные документы советской внешней разведки и фрагменты кинохроники. Для достижения максимальной достоверности съёмочная группа выезжала на места реальных событий, что добавило ленте документальной убедительности. Фильм был принят публикой с восторгом, и его популярность не угасает до сих пор.
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