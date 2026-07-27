Джейме Ланнистеру — 56 лет: Как сегодня живёт звезда, кого фанаты так и не простили за одну роль

Когда в 2019 году закончилась «Игра престолов», Костер-Вальдау оставил позади почти десять лет съёмок и восемь сезонов, которые сделали его по-настоящему мировой звездой. Именно роль Джейме Ланнистера принесла ему огромную популярность и узнаваемость по всему миру. За эту работу датчанин дважды номинировался на премию «Эмми», а сам сериал стал главным проектом в его карьере. Но как сейчас живёт Николай и какой он за пределами камер и игры в психопата? В день рождения Николая Костера-Вальдау, 27 июля, Life.ru рассказывает, как сложилась жизнь актёра после самой известной роли в его карьере.

Каким был Николай Костер-Вальдау до «Игры престолов»?

Как выглядел Николай Костер-Вальдау в молодости и с каких фильмов началась его карьера? Фото © Фильм «Ночной сторож», режиссёр Уле Борнедаль, сценарист Уле Борнедаль

К моменту появления в «Игре престолов» Костер-Вальдау уже был состоявшимся актёром. В родной Дании его прославил триллер «Ночной сторож», вышедший в 1994 году. Затем появились роли в голливудских картинах «Чёрный ястреб», «Уимблдон», «Царство небес» и «Огненная стена». В 2011-м, одновременно с первым сезоном истории о Вестеросе, вышел популярный норвежский триллер «Охотники за головами».

И всё же именно роль Ланнистера превратила датского актёра в звезду мирового масштаба. Его персонаж прошёл путь от самоуверенного злодея, выбросившего ребёнка из окна, до одного из самых сложных и противоречивых героев сериала. В 2018 и 2019 годах Костер-Вальдау получил номинации на «Эмми» как лучший актёр второго плана, но так и не получил статуэтку.

Не стал искать второго Джейме Ланнистера

В каких фильмах снимался Николай Костер-Вальдау после завершения «Игры престолов» в 2019 году? Фото © Фильм «Он – это пуля», режиссёр Ник Кассаветис, сценаристы Ник Кассаветис, Бостон Теран

После завершения «Игры престолов» Костер-Вальдау сосредоточился преимущественно на мрачных триллерах и европейских проектах. Он сыграл бывшего охотника, разыскивающего серийного убийцу, в фильме «Бесшумный» 2020 года, шеф-повара, чья погоня за звездой «Мишлен» разрушает семью, в драме «Вкус жизни» 2021 года, а также полицейского, вступившего в жестокую борьбу с религиозной сектой, в картине «Он — это пуля» 2023 года.

Особенным проектом для актёра стал исторический фильм «Борьба со льдом» 2022 года. Костер-Вальдау не только исполнил главную роль, но и написал сценарий вместе с Джо Дерриком. Картина основана на реальной истории датской экспедиции 1909 года, участники которой пытались доказать, что Гренландия является единым островом. Съёмки проходили в Исландии и Гренландии, а производством занималась в том числе компания Костера-Вальдау Ill Kippers. В 2023 году актёр неожиданно вернулся к роли, с которой началась его большая карьера. В продолжении «Ночного дежурства» он снова сыграл Мартина Борка, почти через 30 лет после выхода первой картины. Но где же актёр сейчас?

Снова сражается за трон, но уже без драконов

Фильмы и сериалы Николая Костера-Вальдау: что посмотреть после «Игры престолов»? Фото © Сериал «Король и завоеватель», режиссёры Эрик Леййонборг, Bálint Szentgyörgyi и т.д., сценаристы Майкл Роберт Джонсон, Davíð Már Stefánsson, Сэм Хоар и др.

В 2025 году Костер-Вальдау вновь надел доспехи в историческом сериале «Король и завоеватель». На этот раз он сыграл не вымышленного рыцаря, а Вильгельма, герцога Нормандии, будущего завоевателя Англии. Его противником стал Гарольд Годвинсон в исполнении Джеймса Нортона. Восьмисерийная драма рассказывает о событиях, которые привели к битве при Гастингсе в 1066 году.

А в феврале 2026 года он снялся во втором сезоне детективного сериала «Последнее, что он сказал мне». Костер-Вальдау играет Оуэна, мужа героини Дженнифер Гарнер, который после пяти лет в бегах пытается воссоединиться с семьёй. Восьмой, заключительный эпизод сезона вышел 10 апреля. Кроме того, Костер-Вальдау закончил съёмки в триллере «Последняя миссис Пэрриш» Роберта Земекиса, выход которого планируется на 2026 год.

Почему в итоге Джейме Ланнистер стал журналистом-экологом

Николай Костер-Вальдау: документальный сериал «Путеводитель оптимиста по планете». Фото © Cериал «Путеводитель оптимиста по планете», режиссёр Марк Стивенсон

Но одна из главных работ Костера-Вальдау последних лет вообще не связана с художественным кино. С 2016 года он является послом доброй воли Программы развития ООН и занимается темами изменения климата, бедности и неравенства. В 2024 году актёр выпустил документальный сериал «Путеводитель оптимиста по планете», в котором путешествовал по разным странам и знакомился с людьми, предлагающими реальные экологические решения.

Второй сезон вышел осенью 2025 года. Костер-Вальдау побывал в Андах, эквадорских джунглях, Индии, Франции и других уголках мира, где исследовал способы восстановления лесов, очистки воды и превращения отходов в энергию. Проект создавался при участии продюсерской компании самого актёра. Весной 2026 года он признался, что надеется получить третий сезон.

А как вы относитесь к Джейме Ланнистеру? Сумели простить его поступки или до самого финала считали героем, которому не стоит сочувствовать? Если вам нравятся истории о неоднозначных персонажах и любви, Life.ru также рассказывал, чем зрителей покорил новый турецкий сериал «Музей невинности» и почему его посмотрело уже больше 10 миллионов человек!