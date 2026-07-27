У исполнительницы You're So Vain Карли Саймон нашли болезнь Паркинсона

У 83-летней певицы и автора песен Карли Саймон, прославившейся хитом 1972 года «You're So Vain», обнаружили болезнь Паркинсона. Об этом артистка сообщила в заявлении, которое приводит People.

Саймон объяснила, что долгое молчание, которое волновало её поклонников, связано именно с борьбой против недуга.

«Правда в том, что я училась жить с болезнью Паркинсона», — призналась она.

По словам певицы, ей потребовалось время, чтобы осознать диагноз, свыкнуться с ним и понять, насколько она готова говорить об этом открыто. Она отметила, что течение болезни у каждого своё и предсказать его сложно. Бывают дни, когда усталость не даёт ей сдвинуться с места, а в другие она чувствует силы двигаться, думать и работать.

Паркинсон — это неврологическое заболевание, при котором страдают нервные клетки мозга. Лекарства от него пока нет, а среди проявлений — дрожь, скованность, замедленность движений и проблемы с равновесием. Саймон рассказала, что её состояние стало ухудшаться после операций по замене коленных суставов и одного тазобедренного. В какой-то момент она уже не могла передвигаться без серьёзной посторонней помощи. После обследования в клинике Мэйо ей и поставили этот диагноз.

Помимо физических трудностей, обладательница «Грэмми» столкнулась с тревожностью, депрессией, апатией и постоянной усталостью. По её словам, это оказалось труднее всего объяснить окружающим — это не просто грусть и не лень. Она сравнила своё состояние с тем, будто часть мозга, отвечающая за желание участвовать в жизни, временно потеряла список приглашённых.

Саймон также рассказала, что ранее у неё нашли базальноклеточную карциному — разновидность рака кожи. Операцию по её удалению пришлось делать одновременно с лечением Паркинсона. Опухоль убрали, но вмешательство изменило её внешность, из-за чего певица стала стесняться появляться на людях. Она с иронией заметила, что всегда была придирчива к собственной внешности сильнее, чем кто-либо мог представить, — учитывая, что именно она написала «You're So Vain».

В последние годы Саймон почти не выходила на публику, а её последнее выступление состоялось в марте 2018 года. Несмотря на болезнь, она заверила поклонников, что не перестала жить и работать. Певица записала новый альбом «Comes in Waves» — свою первую полноформатную пластинку с 2008 года, — который выйдет 14 августа.

Она призналась, что работа над музыкой придавала смысл дням, которые нередко его лишались, и напоминала, что болезнь способна изменить жизнь, но не обязана поглотить её целиком. Саймон подчеркнула, что не считает Паркинсон подарком или благословением.

«Это тяжело, мучительно и порой пугающе. Я всё ещё учусь жить с этим», — написала она.

В завершение певица отметила, что теперь двигается медленнее, чаще опирается на близких и приняла тот факт, что каждый день будет проходить по-своему. Но, по её словам, она по-прежнему остаётся здесь.

Ранее о болезни Паркинсона рассказал 58-летний гитарист группы No Doubt Том Дюмон. Диагноз на ранней стадии ему поставили после того, как несколько лет назад появились первые симптомы. Музыкант заверил, что по-прежнему может играть, а группа через месяц готовится к концертам в Лас-Вегасе.