511 дней ада Жанны Фриске: Как певица до последнего не сдавалась, сопротивляясь раку Оглавление Жизнь казалась идеальной Первые тревожные сигналы Страшный диагноз Лечение по всему миру Вся страна пыталась помочь Короткий период надежды Последние месяцы борьбы День, который потряс страну 11 лет назад ушла из жизни ярчайшая артистка Жанна Фриске. Почти два года она боролась с агрессивной опухолью мозга, глиобластомой, а вместе с ней на чудо надеялась и вся страна. Но оно, к сожалению, не произошло. Life.ru вспоминает, через какой ад прошла певица. 15 июня, 13:40 Трагическая история Жанны Фриске, которая потрясла всю страну: почти два года борьбы с онкологией. Обложка © ТАСС / Анна Салынская

15 июня 2015 года не стало Жанны Фриске. Новость о смерти певицы разлетелась по стране за считаные минуты. Казалось, что эту трагедию люди переживали как личную: вся Россия следила за её борьбой, искренне верила в выздоровление и сильно надеялась на чудо. Последние два года жизни артистки превратились в настоящую войну со смертельной болезнью. Лучшие клиники мира, экспериментальное лечение, десятки миллионов рублей на спасение, ежедневные новости о состоянии здоровья и бесконечная поддержка поклонников — всё это стало частью истории, за которой следила вся страна. Сегодня, в 11-ю годовщину смерти певицы, Life.ru вспоминает, через что пришлось пройти Жанне Фриске в последние годы жизни. И как та героически и стойко до последнего пыталась бороться.

Жизнь казалась идеальной

Успешная карьера, любовь и долгожданный сын: какой была Жанна Фриске до страшного диагноза. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

В нулевых Жанна Фриске была одной из самых успешных женщин российского шоу-бизнеса. После ухода из группы «Блестящие» в 2003 году ей удалось сделать то, что получалось далеко не у всех бывших участниц популярных коллективов, — преуспеть в сольной карьере. Жанна быстро доказала, что её успех не был связан только с группой, и уже в 2005 году Фриске стала лауреатом фестиваля «Песня года – 2005» с хитом «Где-то летом», а затем повторила этот триумф с композициями «Мама Мария» в 2006 году и «А на море белый песок» в 2010 году.

Также известность ей принесли фильмы «Ночной дозор» и «Дневной дозор», где она сыграла ведьму Алису Донникову. Затем были съёмки в фильме «О чём говорят мужчины», работа на телевидении и участие в реалити-шоу «Каникулы в Мексике». Но главным событием в жизни певицы стала вовсе не очередная премия или успешный проект. 7 апреля 2013 года у Жанны и телеведущего Дмитрия Шепелева родился сын Платон.

Позже близкие рассказывали, что появление ребёнка сделало певицу по-настоящему счастливой. Она давно мечтала о семье и материнстве, а теперь могла наконец уделять больше времени личной жизни. Многие друзья вспоминали, что в тот период Фриске буквально светилась от счастья. Она строила планы на будущее, думала о новых проектах и наслаждалась ролью мамы. Со стороны казалось, что жизнь подарила Жанне всё, о чём та мечтала. Никто тогда и подумать не мог, что одновременно с этим начнётся и самый тяжёлый период её судьбы.

Первые тревожные сигналы

Первые тревожные симптомы, которые изменили жизнь певицы. Фото © РИА Новости / Михаил Фомичев

Проблемы со здоровьем появились не сразу. После рождения сына Жанна начала жаловаться на сильные головные боли, слабость и постоянную усталость. Поначалу эти симптомы не вызывали серьёзной тревоги. Родные и сама певица связывали недомогание с последствиями беременности, недосыпом и напряжённым ритмом жизни. Многие молодые мамы сталкиваются с похожими проблемами, поэтому никто не предполагал чего-то более серьёзного.

Однако состояние Жанны постепенно ухудшалось. Головные боли становились сильнее, а самочувствие — хуже. Вскоре певица начала реже появляться на публике. Осенью 2013 года поклонники заметили, что она практически исчезла из медиапространства. Фриске перестала посещать светские мероприятия, редко публиковала новые фотографии и почти не общалась с журналистами.

Поначалу фанаты решили, что артистка просто хочет посвятить время семье и маленькому сыну. Но вопросов становилось всё больше. В январе 2014 года в СМИ начали появляться первые сообщения о тяжёлой болезни певицы. Многие поклонники отказывались верить в новости о раке Жанны Фриске, считая их просто сплетнями и спекуляциями из-за долгого отсутствия Фриске на публике. Однако вскоре семья всё же вышла с официальным заявлением, что да, всё это, к сожалению, правда.

Страшный диагноз

Диагноз, который потряс всю страну: врачи обнаружили у Жанны Фриске агрессивную опухоль мозга — глиобластому. Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

20 января 2014 года родные Жанны подтвердили информацию, которую до этого обсуждала вся страна. У певицы диагностировали глиобластому — одну из самых агрессивных и опасных опухолей головного мозга. Именно с этого момента начались её 511 дней беспрерывной борьбы за жизнь.

Агрессивная форма рака? Большинство поклонников понятия не имели, что это за диагноз, поэтому вскоре в СМИ начали появляться комментарии врачей, объясняющих, насколько серьёзным является диагноз. Специалисты рассказывали, что глиобластома отличается быстрым ростом, высокой вероятностью рецидива и крайне неблагоприятными прогнозами.

Ситуацию осложняло и расположение опухоли. Заболевание было признано неоперабельным. Врачи опасались, что хирургическое вмешательство может нанести ещё больший вред, поэтому пока медлили с действиями. И эта новость, что Фриске заболела не просто агрессивной формой рака, а с такими серьёзными осложнениями, стала настоящим потрясением для сотен тысяч поклонников. В их голове не укладывалось: ещё недавно 39-летняя Жанна выступала на сцене и рассказывала о радостях материнства, а теперь речь вдруг начала идти о борьбе за её жизнь.

Лечение по всему миру

Как проходило лечение Жанны Фриске в США и Германии? Фото © ТАСС / Максим Шеметов

После постановки диагноза началась отчаянная борьба. Для лечения Жанну Фриске отправили в США, где она проходила химио- и лучевую терапию в нью-йоркском онкологическом центре Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Позже лечение продолжилось в Германии и других зарубежных клиниках. Медики использовали самые современные на тот момент методы борьбы с раком. В СМИ сообщалось, что певица также проходила и курс экспериментальной терапии с применением инновационных препаратов.

Страна внимательно следила за каждой новостью о состоянии здоровья певицы. Периодически появлялись сообщения о положительной динамике. Врачи фиксировали улучшения, а семья рассказывала, что лечение даёт результаты. На что поклонники Жанны тут же в соцсетях радовались маленьким победам и продолжали поддерживать. Люди хотели верить, что чудо вот-вот произойдёт и Фриске пойдёт на поправку.

Но такая серьёзная борьба с болезнью требовала огромных денег. Стоимость лечения исчислялась десятками миллионов рублей. Даже для обеспеченной семьи такие расходы были колоссальными. Именно тогда семья Жанны Фриске обратилась за помощью к поклонникам, чтобы попросить поддержать их не только тёплыми словами.

Вся страна пыталась помочь

Вся страна объединилась ради спасения Жанны Фриске, и за несколько дней россияне собрали десятки миллионов рублей. Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

20 января 2014 года Первый канал совместно с «Русфондом» объявил сбор средств на лечение певицы. Произошло то, чего не ожидал никто. За несколько дней россияне перечислили более 69 миллионов рублей. Это был один из крупнейших благотворительных сборов в стране на тот момент.

Деньги отправлялись из самых разных регионов России. Поклонники давали столько, сколько могли: десятки рублей, пару сотен или несколько тысяч. Но именно эта массовая поддержка стала одним из самых ярких проявлений фанатской любви и преданности. Собранных денег в итоге хватило не только на оплату лечения Фриске, но даже больше. Поэтому часть средств лично Жанна решила направить на помощь детям с онкологическими заболеваниями.

Трагедия Жанны Фриске объединила миллионы людей. В социальных сетях ежедневно появлялись слова поддержки певице. Поклонники устраивали флешмобы, публиковали фотографии и желали ей выздоровления. Многие признавались, что переживают за Жанну как за близкого человека. Тогда казалось, что против болезни борется не только семья артистки, но и вся страна. И что рак скоро отступит.

Короткий период надежды

Возвращение Жанны Фриске подарило поклонникам надежду. Они надеялись вновь увидеть певицу на сцене. Фото © РИА Новости / Сергей Кузнецов

Летом 2014 года наконец-то появились хорошие новости. После длительного курса лечения состояние певицы улучшилось. Она проходила реабилитацию в Юрмале, где в июле отметила в кругу семьи своё 40-летие. Но останавливаться на достигнутой первой положительной динамике Фриске не планировала, поэтому продолжила восстановление в Китае.

Родные в тот период рассказывали, что Жанна чувствует себя лучше, самостоятельно передвигается и постепенно возвращается к привычной жизни. Осенью 2014 года певица вернулась в Россию. Каждая новая фотография Жанны попадала под прицел поклонников: те внимательно всматривались в снимки и радовались любым признакам улучшения.

В прессе всё чаще звучало слово «ремиссия». Многие начали говорить о том, что рак у Жанны Фриске удалось остановить. Казалось, что самое страшное уже позади. Близкие строили осторожные планы на будущее, а поклонники надеялись однажды снова увидеть любимую артистку на сцене. Но болезнь неожиданно ударила с новой силой.

Последние месяцы борьбы

Последние месяцы борьбы с раком стали самыми тяжёлыми в жизни Жанны Фриске. Фото © ТАСС / Владимир Астапкович

В начале 2015 года ситуация вновь начала ухудшаться. Информация о состоянии певицы поступала всё реже, но из сообщений семьи становилось понятно: борьба возобновилась. Жанна практически перестала появляться на публике. Она больше не давала интервью и почти исчезла из медиапространства. Глиобластома постепенно разрушала организм Фриске. Каждый новый курс лечения давался всё тяжелее. Болезнь лишала сил, ограничивала возможности и отнимала надежду, которая ещё недавно казалась вполне реальной.

Последние месяцы жизни Жанны Фриске стали тяжелейшим испытанием для всей семьи. Родные старались оградить певицу от лишнего внимания и сосредоточиться на её состоянии. Несмотря на ухудшение, близкие до конца верили в возможность чуда. Но, несмотря на всё попытки лечения, заболевание безжалостно продолжало прогрессировать.

День, который потряс страну

15 июня 2015 года оборвалась жизнь певицы. Почему смерть Жанны Фриске стала национальной трагедией? Фото © РИА Новости / Евгения Новоженина

Вечером 15 июня 2015 года Жанна Фриске умерла в своём доме в Подмосковье. Ей было всего 40 лет. Новость моментально стала главной темой. Ленты пабликов обновлялись ежеминутно, телеканалы экстренно меняли сетку вещания, а социальные сети заполнили слова скорби. Соболезнования семье выражали артисты, телеведущие, музыканты, политики и обычные люди. Многие вспоминали, что смерть Жанны воспринималась особенно болезненно потому, что вся страна почти полтора года жила новостями о её здоровье. Люди следили за каждым сообщением, радовались улучшениям и надеялись на выздоровление.

Прощание с певицей прошло 17 июня в концертном зале Crocus City Hall. Проститься с артисткой пришли тысячи поклонников. Люди стояли в длинных очередях с цветами, фотографиями и свечами. Многие не могли сдержать слёз. Позже Жанну похоронили на Николо-Архангельском кладбище. Сегодня, в её 11-ю годовщину, почтить память пришла сестра Наталья Фриске с семьёй.

Прошло уже больше десяти лет, но её судьба по-прежнему остаётся одной из самых трагических в российском шоу-бизнесе. История Жанны Фриске — это история женщины, которая до последнего боролась за жизнь; семьи, которая не сдавалась, и миллионов людей, которые искренне верили в чудо вместе с ней. А ранее Life.ru рассказал, какие напитки ни в коем случае нельзя пить в жару!

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Авторы Анна Московко