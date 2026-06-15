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15 июня, 10:22

Слёзы и цветы: Наталья Фриске почтила память сестры в 11-ю годовщину её смерти

Наталья Фриске почтила память сестры в 11-ю годовщину её ухода

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

15 июня на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье младшая сестра Жанны Фриске Наталья вместе с родственниками почтила память певицы в 11-ю годовщину её ухода. Об этом сообщил корреспондент Life.ru с места событий.

Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет после тяжёлой борьбы с глиобластомой. В этот памятный день Наталья Фриске приехала на кладбище вместе с родственниками. Семья привела в порядок место захоронения, возложила живые цветы и провела время в тихом поминовении.

Сестра Жанны Фриске приехала на могилу певицы в годовщину её смерти. Видео © Life.ru

На могиле всегда поддерживается идеальный порядок: поклонники регулярно приносят цветы, игрушки и фотографии. Наталья неоднократно делилась в соцсетях снимками ухоженной могилы и рассказывала, как важно для семьи сохранять память о Жанне.

«Каждый раз боль и слёзы»: Семья убралась на могиле Жанны Фриске в канун её смерти
«Каждый раз боль и слёзы»: Семья убралась на могиле Жанны Фриске в канун её смерти

Жанна Фриске остаётся одной из самых ярких звёзд российской эстрады 2000-х. Её песни до сих пор звучат на радио, а поклонники продолжают нести цветы на Николо-Архангельское кладбище даже спустя 11 лет.

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Оксана Попова
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