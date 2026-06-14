«Каждый раз боль и слёзы»: Семья убралась на могиле Жанны Фриске в канун её смерти

Наталья Фриске, сестра известной российской певицы Жанны Фриске, опубликовала фото с её могилы накануне 11-й годовщины смерти. Исполнительница ушла из жизни 15 июня 2015 года после долгой борьбы с агрессивной формой рака мозга.

Наталья Фриске посетила могилу сестры Жанны. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / friske_natalia

Родственники приехали на кладбище за день до памятной даты. Наталья взяла с собой дочь Жанны — Луну, а также их отца Владимира, чтобы вместе привести место в порядок. Семья убралась на могиле и поставила в вазу свежий букет красных роз. Спустя 11 лет Наталья признаётся, что боль от потери сестры не утихает.

«Нет, не легче… Просто привыкаешь к этой боли. Каждый раз: боль, слёзы, непринятие, что тебя больше нет…», — написала Наталья.

Ранее Наталья Фриске рассказывала, что на могиле Жанны пришлось заменить фотографию. По её словам, многие подписчики сообщали ей, что прежний снимок повредился, пока она была в Индии. Сейчас на место установили новый портрет, за что Наталья поблагодарила всех причастных. По её предположению, фотография сестры разбилась ещё зимой.