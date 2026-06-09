«Не революция, но прорыв»: Онколог оценил шансы вакцины от глиобластомы, которая убила Заворотнюк и Фриске

Появление вакцины от глиобластомы может открыть новые возможности в лечении одной из самых сложных опухолей мозга. Такое мнение высказал врач-онколог Евгений Черёмушкин в комментарии для Life.ru. По его словам, после пандемии ковида в медицине усилилась технологическая база для производства вакцин.

Как отметил медик, созданные мощности сейчас уже не нужны в прежнем объёме для выпуска прежних препаратов, поэтому их начали переориентировать на онкологию. Одним из вариантов применения таких разработок он назвал глиобластому — агрессивную опухоль головного мозга, лечение которой остаётся крайне сложной задачей.

Черёмушкин напомнил, что ещё несколько десятилетий назад в США проводились многоцентровые исследования, где удалось примерно вдвое продлить выживаемость пациентов. Полного излечения тогда не добились, но для онкологии такой результат всё равно считается значимым эффектом.

Опухоль ответила на лечение, притом что головной мозг отдельно от всего организма, где есть так называемые гематоэнцефалические барьеры, структура отдельно стоящая, туда добраться лекарством очень сложно. И получить такой эффект от иммунотерапии — это даже очень интересно. Поэтому эта тема практически естественным образом выходит на первый план. Революционным, конечно, не назовёшь, но перспективы улучшить результаты лечения есть. Евгений Черёмушкин Врач-онколог

Отдельно эксперт объяснил, что на этапе экспериментов и клинической апробации расходы обычно берёт на себя государство. Пациент напрямую платит уже за препараты, которые прошли исследования, вошли в стандарты лечения и нормативные документы Минздрава.

По словам Черёмушкина, пока никто не может точно сказать, как именно будет работать новая терапия. Но выбор таких опухолей для вакцин он назвал обоснованным, поскольку стандартные методы лечения при них часто дают ограниченный эффект.

Напомним, что, по словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, в России уже в 2026 году могут получить разрешение на применение онковакцины против глиобластомы. Первая версия препарата будет пептидной и получит название «Глиопепт», а позднее может появиться и мРНК-вакцина «Глиорна».