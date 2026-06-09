Самую агрессивную форму рака в скором времени можно будет вылечить

В России в ближайшие годы могут быть зарегистрированы первые вакцины против глиобластомы — одного из самых агрессивных видов опухолей мозга. Об этом РИА «Новости» сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

«В 2026-м, я надеюсь, что мы получим разрешение на применение онковакцины против глиобластомы», — сказала она.

Первая версия препарата будет пептидной и получит название «Глиопепт». Ожидается, что в дальнейшем может появиться и мРНК-вакцина под названием «Глиорна».

Глиобластома относится к числу наиболее агрессивных опухолей мозга и развивается из клеток глии, обеспечивающих работу нейронов.

Ранее сообщалось, что в России завершён этап доклинических исследований вакцины против глиобластомы — одной из наиболее агрессивных опухолей головного мозга. В ближайшее время планируется подача документов для получения разрешения на проведение клинических испытаний препарата.