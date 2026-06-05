ФМБА завершило доклинические испытания вакцины от самой агрессивной опухоли мозга

Доклинические испытания вакцины от глиобластомы — самой агрессивной опухоли мозга — полностью завершены. Как заявила в беседе с RT глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, ближайшее время ведомство направит документы на получение разрешения для клинических исследований.

«В настоящее время мы уже закончили доклинические исследования по онковакцине против глиобластомы. Это самая злокачественная опухоль головного мозга. И в ближайшее время мы подаём документы на разрешение на клиническое применение при глиобластоме», — сказала она на полях ПМЭФ.

Сама технология универсальна и работает при любой локализации опухоли, однако для каждой новой формы рака её приходится адаптировать отдельно. Дело в том, что опухоли делятся на «горячие» и «холодные». Первые насыщены иммунными клетками и лучше поддаются терапии, вторые — как в случае с мозгом — крайне инертны. Прежде чем вакцина сработает, такую опухоль надо предварительно разогреть другими видами иммунотерапии.

Скворцова также сообщила, что до конца года агентство подаст заявку на клинические исследования при меланоме кожи, а в следующем году — при меланоме глаза. Главной же целью учёных она назвала превращение рака в контролируемое хроническое заболевание. По её мнению, говорить о полной победе над онкологией пока не приходится из-за огромного разнообразия причин и механизмов болезни. Но добиться длительной ремиссии и держать её под контролем — абсолютно реально.

Ранее Скворцова объяснила принцип действия новой персонализированной вакцины от рака. Препарат нацелен только на злокачественные клетки и не трогает здоровые. Скворцова пояснила, что учёные выявляют на мембранах опухолевых клеток уникальные пептиды-антигены, которые становятся своего рода мишенью. Эти пептиды и вводят пациенту, заставляя его иммунитет распознавать и прицельно уничтожать клетки с идентичными метками. Ошибиться тут, по её словам, нельзя — здоровые ткани под удар не попадают.