Сестра Жанны Фриске заменила испорченное фото на могиле певицы

Наталья Фриске, сестра покойной певицы Жанны Фриске, поделилась в своём Telegram-канале новостью о замене фотографии на могиле артистки. По словам Натальи, многие подписчики сообщали ей о повреждении прежнего снимка во время её пребывания в Индии. Сегодня на место был установлен новый портрет, за что она выразила благодарность.

«Сегодня привезли новую фотку. Спасибо», — рассказала блогерша.

По предположению Фриске, фотография ее сестры пострадала еще зимой. Она полагает, что кто-то, пытаясь сдвинуть изображение, столкнулся с тем, что оно примёрзло и разбилось.

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от опухоли головного мозга. Известность артистке принесла группа «Блестящие». В 2001 году, еще в составе группы, она выпустила дебютный сольный клип «Лечу в темноту». В 2003 году покинула коллектив, а в 2005-м выпустила свой первый сольный альбом «Жанна».

Ранее Наталья Фриске вышла на связь с подписчиками из больницы. Она извинилась за долгое отсутствие в соцсетях и рассказала об ухудшении самочувствия. По словам Натальи, у неё вновь воспалился лимфоузел. Она допустила, что ситуация может повторить осложнения, которые возникли у неё летом 2025 года.