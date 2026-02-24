Наталья Фриске вышла на связь из больницы и рассказала об ухудшении здоровья

Блогер Наталья Фриске рассказала подписчикам о проблемах со здоровьем. Она вышла на связь из медицинского учреждения. Девушка извинилась за долгое отсутствие в сети.

Наталья Фриске сделала тревожное заявление о воспалении и возможной операции. Видео © Telegram / Natalia Friske

По её словам, ситуация может повторить осложнения лета 2025 года. Она отметила, что у неё снова воспалился лимфоузел.

«Простите, ребят, что пропала. Я тут заболела, и, видимо, повтор как летом. Молюсь только, чтобы не было операции, так как опять лимфоузел воспалился сегодня ночью», — написала Наталья Фриске.

Осенью 2025 года ей потребовалась операция после перенесённой гнойной ангины.

Ранее телеведущая Алёна Водонаева перенесла повторную операцию по маммопластике. Она сама рассказала об этом в своём блоге. Водонаева отметила, что всё прошло хорошо и она находится в процессе восстановления. По словам знаменитости, она планировала эту операцию на протяжении десяти лет. Звезда неоднократно говорила, что её беспокоил большой размер груди. Подписчики поддержали решение теледивы и оставили много комментариев с пожеланиями скорейшего выздоровления.