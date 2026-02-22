Алёна Водонаева сделала повторную маммопластику и показала фото

Телеведущая и блогер Алёна Водонаева сообщила, что сделала повторную операцию по уменьшению груди. Об этом знаменитость рассказала лично подписчикам в своём блоге в сети.

«Всё прошло хорошо. Восстанавливаюсь и соблюдаю режим», — написала она.

Звезда также рассказала подписчикам, что планировала содеянное целых десять лет. Она не раз упоминала, что страдала от пятого размера бюста.

Фолловеры активно отреагировали на откровение теледивы. Подписчики поддержали телеведущую, оставив множество тёплых комментариев, и пожелали ей скорейшего восстановления. Многие поклонники отметили, что решение изменить параметры тела требует смелости, и восхитились честностью Водонаевой, которая не боится рассказывать о таких интимных моментах.

Ранее сообщалось, что шестидесятисемилетняя Мадонна опубликовала откровенные фото с 29-летним возлюбленным Акимом Моррисом, позируя обнажённой в постели. Поклонники разделились во мнениях: одни хвалят фигуру певицы, другие возмущены отсутствием границ приличия. Роман пары длится уже около года.