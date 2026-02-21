Сын Немоляевой отреагировал на сообщение о её проблемах со здоровьем
Светлана Немоляева. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Сын Светланы Немоляевой вышел на связь после публикаций СМИ о проблемах со здоровьем у актрисы. Он успокоил поклонников заверениями, что с артисткой всё хорошо.
«Всё в порядке», — сказал собеседник 360.ru.
Напомним, по данным СМИ, Светлане Немоляевой стало плохо в своей московской квартире. Утверждалось, что причиной стали проблемы с сердечным ритмом. К слову, в прошлом году актриса переносила операцию на сердце.
