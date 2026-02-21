Светлане Немоляевой стало плохо в квартире в центре Москвы
Светлана Немоляева. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Известной российской актрисе Светлане Немоляевой потребовалась помощь врачей. По данным Mash, народной артистке РСФСР стало плохо в её квартире в центре Москвы.
Причиной стало нарушение сердечного ритма. Потребовалась ли актрисе госпитализация, неизвестно.
Напомним, в последние годы Светлана Немоляева страдала от проблем с сердечно-сосудистой системой. Весной минувшего года актрисе даже провели операцию.
