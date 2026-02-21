Олимпиада в Милане
Регион
21 февраля, 08:28

Светлане Немоляевой стало плохо в квартире в центре Москвы

Светлана Немоляева. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Известной российской актрисе Светлане Немоляевой потребовалась помощь врачей. По данным Mash, народной артистке РСФСР стало плохо в её квартире в центре Москвы.

Причиной стало нарушение сердечного ритма. Потребовалась ли актрисе госпитализация, неизвестно.

Напомним, в последние годы Светлана Немоляева страдала от проблем с сердечно-сосудистой системой. Весной минувшего года актрисе даже провели операцию.

