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10 мая, 13:07

87-летняя звезда «Служебного романа» перенесла операцию на сердце 

Актриса Светлана Немоляева сообщила, что ей сделали операцию на сердце

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Немоляева подтвердила, что недавно ей была сделана операция на сердце. По словам звезды «Служебного романа», это была несложная процедура, связанная с нарушением сердечного ритма.

«У меня была лёгкая операция, процедура, связанная с аритмией. После операции, как мне сказали, будет болезненное состояние. Но я уже играла два спектакля. 24 апреля провели операцию», — пояснила артистка в беседе с NEWS.ru.

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Ранее сообщалось, что народной артистке вызывали скорую помощь из-за проблем с сердцем, помощь была оказана на дому. Светлана Немоляева вызвала беспокойство у своих поклонников, когда ей стало плохо во время съёмок ремейка фильма «Приключения Буратино». У неё началось головокружение и повысилось давление. Однако она заявила, что не собирается отказываться от работы из-за проблем со здоровьем.

Анастасия Никонорова
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