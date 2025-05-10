87-летняя звезда «Служебного романа» перенесла операцию на сердце 

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Немоляева подтвердила, что недавно ей была сделана операция на сердце. По словам звезды «Служебного романа», это была несложная процедура, связанная с нарушением сердечного ритма.

«У меня была лёгкая операция, процедура, связанная с аритмией. После операции, как мне сказали, будет болезненное состояние. Но я уже играла два спектакля. 24 апреля провели операцию», — пояснила артистка в беседе с NEWS.ru.