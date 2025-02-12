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12 февраля, 13:19

87-летняя актриса Немоляева раскрыла секрет активного долголетия

Актриса Светлана Немоляева. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Актриса Светлана Немоляева. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

87-летняя актриса Светлана Немоляева, известная по фильмам «Гараж» и «Служебный роман», раскрыла секреты своего отличного самочувствия и жизненной энергии. В интервью корреспонденту URA.RU собеседница отметила, что оптимизм и правильное питание помогают ей не ощущать свой возраст.

«Свой возраст я не ощущаю, потому что продолжаю работать. Если в моем возрасте люди трудятся, значит, они чувствуют себя значительно моложе, чем указывает паспорт», — уверена Светлана Владимировна.

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Немоляева подчёркивает, что не позволяет себе расслабляться. Она старается вести здоровый образ жизни и не переживать по пустякам. Однако от физических нагрузок, которые она любила в молодости, ей пришлось в последнее время отказаться.

Ранее 124-летняя китаянка раскрыла неожиданный секрет долголетия. По её словам, всему виной правильный распорядок дня, регулярное трёхразовое питание и искренний оптимизм. А вот старейший житель Великобритании назвал своим секретом долголетия собачий корм.

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Марина Фещенко
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