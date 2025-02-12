87-летняя актриса Немоляева раскрыла секрет активного долголетия

87-летняя актриса Светлана Немоляева, известная по фильмам «Гараж» и «Служебный роман», раскрыла секреты своего отличного самочувствия и жизненной энергии. В интервью корреспонденту URA.RU собеседница отметила, что оптимизм и правильное питание помогают ей не ощущать свой возраст.

«Свой возраст я не ощущаю, потому что продолжаю работать. Если в моем возрасте люди трудятся, значит, они чувствуют себя значительно моложе, чем указывает паспорт», — уверена Светлана Владимировна.