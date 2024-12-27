Старейший житель Великобритании назвал своим секретом долголетия собачий корм

Ветеран Дональд Роуз, который является старейшим жителем Великобритании, в 110 лет раскрыл секрет своего долголетия. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

«Он [Роуз] говорит, что нет никакого секрета долгой жизни, но считает, что его внутренности были «замаринованы» из-за употребления морской воды и собачьих галет во время войны!» — приводит издание слова сотрудников дома престарелых, где проживает британец.

Авторы материала уточнили, что в свой день рождения Роуз получил открытку из Букингемского дворца и поздравление от оперного певца Элфи Бо. В статье говорится, что мужчина родился в 1914 году и был участником Второй мировой войны. Роуз начинал свой путь в танковой дивизии, сражался на передовой и был метким стрелком. Британец побывал в разных странах и служил в Королевском английском полку.

Роуз за свои заслуги и достижения получил множество наград, в их числе — Орден Почётного легиона, который является высшей наградой Франции. В доме престарелых пояснили, что пенсионер не считает себя героем и всегда говорит, что просто выполнял свой долг.