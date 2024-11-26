110-летняя австралийка секрет долголетия, и он совсем не ЗОЖный

110-летняя жительница города Перт, Австралия, Бриджит Грок отпраздновала свой юбилей и поделилась секретом долгожительства, который оказался весьма неожиданным. В интервью LADBible она призналась, что ключ к её долголетию — в ежедневном употреблении пива.

Бриджит Грок родилась 18 ноября 1914 года, всего через четыре месяца после начала Первой мировой войны. Её жизнь прошла на фоне крупных исторических событий, и она сама прошла через множество трудностей. В семье Бриджит было семеро детей, и несмотря на частые переезды из-за работы отца, они старались справляться с трудностями. Женщина с уважением вспоминает свою мать, которая, потеряв руку в аварии, всё равно успешно воспитала детей.

Когда Бриджит вышла замуж, её семья поселилась в Перте, столице Западной Австралии. С тех пор она считает, что нашла секрет своего долголетия. Уже 60 лет каждый день она пьёт пиво Emu Export, которое варят в Перте с 1908 года. Бриджит уверена, что именно этот напиток помогает ей жить долго и счастливо.

Тем не менее, женщина считает, что не только пиво сыграло роль в её долголетии. «Я думаю, если быть добрым к людям, они будут добры к вам», — добавила она. Секрет её оптимизма, по словам самой Бриджит, кроется также в хорошем чувстве юмора и позитивном отношении к жизни, которое помогает оставаться молодой душой. «Я стараюсь радоваться каждому дню», — отметила она в интервью.

Дочь австралийки рассказала, что несмотря на преклонный возраст, Бриджит сохраняет живой интерес к миру и активно общается с близкими. Долгожительница всегда находится в хорошем настроении и с улыбкой встречает гостей. На протяжении последних десяти лет женщина получила множество поздравлений, в том числе от королевы Великобритании Елизаветы II и короля Карла III.

Однако, несмотря на свой 110-й юбилей, Бриджит Грок не является самой старой жительницей Австралии. Это почетное звание принадлежит Лорне Хенстридж, которая родилась 6 июня 1914 года и на несколько месяцев старше Бриджит.