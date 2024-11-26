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26 ноября, 14:07

110-летняя австралийка секрет долголетия, и он совсем не ЗОЖный

Женщина любит пить пиво на завтрак. Обложка © freepik.com / freepik

Женщина любит пить пиво на завтрак. Обложка © freepik.com / freepik

110-летняя жительница города Перт, Австралия, Бриджит Грок отпраздновала свой юбилей и поделилась секретом долгожительства, который оказался весьма неожиданным. В интервью LADBible она призналась, что ключ к её долголетию — в ежедневном употреблении пива.

Бриджит Грок родилась 18 ноября 1914 года, всего через четыре месяца после начала Первой мировой войны. Её жизнь прошла на фоне крупных исторических событий, и она сама прошла через множество трудностей. В семье Бриджит было семеро детей, и несмотря на частые переезды из-за работы отца, они старались справляться с трудностями. Женщина с уважением вспоминает свою мать, которая, потеряв руку в аварии, всё равно успешно воспитала детей.

Когда Бриджит вышла замуж, её семья поселилась в Перте, столице Западной Австралии. С тех пор она считает, что нашла секрет своего долголетия. Уже 60 лет каждый день она пьёт пиво Emu Export, которое варят в Перте с 1908 года. Бриджит уверена, что именно этот напиток помогает ей жить долго и счастливо.

Тем не менее, женщина считает, что не только пиво сыграло роль в её долголетии. «Я думаю, если быть добрым к людям, они будут добры к вам», — добавила она. Секрет её оптимизма, по словам самой Бриджит, кроется также в хорошем чувстве юмора и позитивном отношении к жизни, которое помогает оставаться молодой душой. «Я стараюсь радоваться каждому дню», — отметила она в интервью.

Дочь австралийки рассказала, что несмотря на преклонный возраст, Бриджит сохраняет живой интерес к миру и активно общается с близкими. Долгожительница всегда находится в хорошем настроении и с улыбкой встречает гостей. На протяжении последних десяти лет женщина получила множество поздравлений, в том числе от королевы Великобритании Елизаветы II и короля Карла III.

Однако, несмотря на свой 110-й юбилей, Бриджит Грок не является самой старой жительницей Австралии. Это почетное звание принадлежит Лорне Хенстридж, которая родилась 6 июня 1914 года и на несколько месяцев старше Бриджит.

Доктор Мясников предупредил об опасности пива для диабетиков
Доктор Мясников предупредил об опасности пива для диабетиков

Напомним, недавно учёные доказали, что любители пива питаются хуже, чем любители вина. Они чаще едят продукты с высоким содержанием углеводов, соли и жиров.

Александра Журавская
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