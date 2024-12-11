100-летняя американка раскрыла секрет долгой жизни

Жительница Небраски в США Мэриан Фитцуотер отметила свой столетний юбилей в окружении большой семьи и поделилась секретами долголетия. Об этом сообщает KETV.

Праздничное событие прошло в доме престарелых, где собралось пять поколений родных, чтобы поздравить долгожительницу. Родные подготовили для неё сюрприз в виде слайд-шоу, посвящённого её жизни. Младший сын Мэриан отметил, что она является связующим звеном для всей семьи, всегда находит положительные моменты в жизни и стремится быть счастливой.

Секрет своего долголетия женщина раскрыла, поделившись важным жизненным принципом. Она уверена, что ключ к долгой жизни заключается в стремлении к новизне. «Мой девиз по жизни: я попробовала», — заявила Мэриан. Она не боится экспериментировать, что и подтверждают её увлечения. Даже в возрасте 90 лет она продолжала заниматься йогой, кататься на байдарках и даже летать на вертолёте. «У меня хорошее здоровье, с памятью всё в порядке. И я каждый день считаю, что мне очень повезло», — добавила она.

Жизнь Мэриан Фитцуотер была насыщена яркими событиями. Она пережила Великую депрессию и Вторую мировую войну. Когда ей было 18 лет, она работала на заводе по производству самолётов, развозила еду и подрабатывала в магазине. Именно в это время она познакомилась со своим будущим мужем, который служил в армии. Он пообещал устроить помолвку только после возвращения с фронта. Это ожидание, по словам Мэриан, стало самым долгим в её жизни, но, к счастью, возлюбленный остался жив. После войны они поженились и воспитали троих детей.

Женщина подчеркнула, что ей повезло быть свидетелем исторических событий и пережить важнейшие моменты XX века. Семья Мэриан Фитцуотер отметила, что она по-прежнему сохраняет ясность разума и интерес к жизни.