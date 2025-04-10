87-летней Светлане Немоляевой вызвали скорую помощь из-за проблем с сердцем
Актриса Светлана Немоляева. Обложка © Сергей Карпухин/ТАСС
Звезде «Служебного романа» Светлане Немоляевой вызвали скорую помощь из-за проблем с сердцем. Как сообщает Mash, 87-летней актрисе оказали помощь на дому, а она даже планирует выйти сегодня на сцену — у неё в графике стоит спектакль «Бешеные деньги» в московском театре Маяковского.
В конце прошлого года Светлана Немоляева заставила поклонников волноваться, когда ей вдруг стало плохо на съёмках ремейка «Буратино». В нём народная артистка РСФСР исполнила роль черепахи Тортиллы.