87-летней Светлане Немоляевой вызвали скорую помощь из-за проблем с сердцем

Звезде «Служебного романа» Светлане Немоляевой вызвали скорую помощь из-за проблем с сердцем. Как сообщает Mash, 87-летней актрисе оказали помощь на дому, а она даже планирует выйти сегодня на сцену — у неё в графике стоит спектакль «Бешеные деньги» в московском театре Маяковского.