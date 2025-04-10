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10 апреля, 15:49

87-летней Светлане Немоляевой вызвали скорую помощь из-за проблем с сердцем

Актриса Светлана Немоляева. Обложка © Сергей Карпухин/ТАСС

Актриса Светлана Немоляева. Обложка © Сергей Карпухин/ТАСС

Звезде «Служебного романа» Светлане Немоляевой вызвали скорую помощь из-за проблем с сердцем. Как сообщает Mash, 87-летней актрисе оказали помощь на дому, а она даже планирует выйти сегодня на сцену — у неё в графике стоит спектакль «Бешеные деньги» в московском театре Маяковского.

87-летняя актриса Немоляева раскрыла секрет активного долголетия
87-летняя актриса Немоляева раскрыла секрет активного долголетия

В конце прошлого года Светлана Немоляева заставила поклонников волноваться, когда ей вдруг стало плохо на съёмках ремейка «Буратино». В нём народная артистка РСФСР исполнила роль черепахи Тортиллы.

Марина Фещенко
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