Актриса Аглая Тарасова покрасила волосы и стала «двойником» юной Гузеевой
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ aglayatarasova; кадр из фильма «Жестокий романс», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эльдар Рязанов, Александр Островский / Kinopoisk
Российская актриса Аглая Тарасова, получившая условный срок за контрабанду наркотиков, пытается выйти из депрессии после судебного процесса, поменяв цвет волос. Она показала в соцсети свою новую причёску в стиле ретро — светлая шевелюра превратилась в «шоколадную».
«У меня мой родной цвет волос, но последний год я много была под солнцем, и у меня очень выгорели волосы. Они стали в рыжину. Я хотела их немножко затонировать», — пояснила Тарасова.
Поклонники похвалили актрису за смелый шаг и завалили её комплиментами. Однако многие признались, что новый цвет локонов добавил ей возраста. А также кинозвезда стала сильно напоминать легендарную актрису из «Жестокого романса» Ларису Гузееву. «Удивительное сходство», «Как двойник молодой Гузеевой стала», — пишут пользователи.
Ранее поклонники Аглаи Тарасовой пришли в восторг от её нового снимка, опубликованного в соцсетях. Актриса продемонстрировала роскошный образ в «мокром» платье. Сейчас Тарасова переживает непростые времена. Её приговорили к 3 годам условного наказания и штрафу в размере 200 тысяч рублей по уголовному делу о контрабанде наркотиков.
