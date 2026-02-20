Актриса Аглая Тарасова покрасила волосы и стала «двойником» юной Гузеевой

Российская актриса Аглая Тарасова, получившая условный срок за контрабанду наркотиков, пытается выйти из депрессии после судебного процесса, поменяв цвет волос. Она показала в соцсети свою новую причёску в стиле ретро — светлая шевелюра превратилась в «шоколадную».

«У меня мой родной цвет волос, но последний год я много была под солнцем, и у меня очень выгорели волосы. Они стали в рыжину. Я хотела их немножко затонировать», — пояснила Тарасова.

Поклонники похвалили актрису за смелый шаг и завалили её комплиментами. Однако многие признались, что новый цвет локонов добавил ей возраста. А также кинозвезда стала сильно напоминать легендарную актрису из «Жестокого романса» Ларису Гузееву. «Удивительное сходство», «Как двойник молодой Гузеевой стала», — пишут пользователи.