Суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков

Домодедовский городской суд приговорил актрису Аглаю Тарасову к трём годам условного наказания и штрафу в размере 200 тысяч рублей по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

«Признать Тарасову виновной и назначить ей наказание в виде трёх лет заключения условно и штрафа в 200 тысяч рублей», — огласила решение судья.

На заседании были заслушаны показания свидетелей, среди которых были Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. Мать Тарасовой, актриса Ксения Раппопорт, также присутствовала, чтобы оказать ей поддержку.

Напомним, актриса Аглая Тарасова, известная по фильмам «Лёд», «Холоп» и сериалу «Интерны», была задержана 28 августа в аэропорту «Домодедово» при попытке провезти вейп, содержащий 0,38 грамма масла каннабиса. Было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Тарасова назвала случившееся «большой ошибкой» и раскаялась. В суде в поддержку артистки выступили её коллеги: Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов.