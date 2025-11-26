Обвинённая в контрабанде наркотиков Аглая Тарасова резко изменила показания в суде

Актриса Аглая Тарасова изменила свои первоначальные показания в суде, заявив, что вейп с маслом каннабиса и гашиша ей подарил друг в Израиле. По её словам, знакомый владеет большой фаркомпанией и рассылал «жижу» друзьям на пробу. Однако точного состава она не знала. Информацию об этом передаёт корреспондент Life.ru из зала суда.

Аглая Тарасова с адвокатом в суде. Видео © Life.ru

На предыдущем заседании актриса утверждала, что самостоятельно приобрела устройство в Израиле и спрятала его в свой чемодан. Теперь же Тарасова пояснила, что данный вейп ей передал приятель, являющийся владельцем крупной фармацевтической компании, который рассылал подобные устройства друзьям для тестирования. Приятель сообщил ей о растительном составе содержимого, однако точных компонентов она не знала, хотя и допускала возможность наличия каннабиса. В какой-то момент вейп сломался и перестал заряжаться, с 2022 года он лежал в квартире её тёти в Тель-Авиве. В этом году она взяла сумку, где лежал аппарат, забыв о нём.

Также Тарасова призналась, что для неё стали тяжёлым уроком три месяца под запретом определённых действий. Она подчеркнула, что не нарушала установленные судом запреты и полностью соблюдала все предписанные условия. Актриса упомянула о своём пожертвовании в фонд помощи детям с наркотической зависимостью.

«До уголовного дела, всю жизнь, я занималась благотворительностью. Я актриса, очень надеюсь продолжать заниматься этой профессией. У меня на иждивении пожилые бабушка и дедушка, я помогаю им материально. У бабушки неизлечимое заболевание и мы сейчас особенно друг в друге нуждаемся. Мы перевезли её из Питера в Москву, потому что очень скучали по ним. Теперь живём рядом», — отметила актриса.

Напомним, Аглая Тарасова, известная по фильмам «Лёд», «Холоп» и сериалу «Интерны», была задержана 28 августа в аэропорту «Домодедово» при попытке провезти вейп, содержащий 0,38 грамма масла каннабиса. Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов). Тарасова назвала случившееся «большой ошибкой» и заявила о своём раскаянии.