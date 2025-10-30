Актриса Аглая Тарасова спряталась за чёрными очками на заседании суда о мере пресечения
Суд продлил запрет определённых действий Аглае Тарасовой по делу о наркотиках
Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Суд до 24 января продлил запрет определённых действий актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала Домодедовского суда Подмосковья.
Аглая Тарасова на заседании. Видео © Life.ru
Актрисе запретили покидать жилище ночью, а также пользоваться телефоном и другими средствами коммуникации. Звонить ей можно только в экстренные службы, в Следком и контролирующим органам. На заседании она пряталась от камер за чёрными очками.
Напомним, 28 августа в аэропорту Домодедово была задержана актриса Аглая Тарасова. В её вейпе нашли 0,38 грамма масла каннабиса, из-за которых было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Артистка признала свою вину и раскаялась. Некоторые артисты считают, что ломать актрисе карьеру и жизнь из-за такого явно не стоит.
