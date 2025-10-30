Актриса Аглая Тарасова спряталась за чёрными очками на заседании суда о мере пресечения

Суд до 24 января продлил запрет определённых действий актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала Домодедовского суда Подмосковья.

Актрисе запретили покидать жилище ночью, а также пользоваться телефоном и другими средствами коммуникации. Звонить ей можно только в экстренные службы, в Следком и контролирующим органам. На заседании она пряталась от камер за чёрными очками.