30 октября, 11:28

Актриса Аглая Тарасова спряталась за чёрными очками на заседании суда о мере пресечения

Суд продлил запрет определённых действий Аглае Тарасовой по делу о наркотиках

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Суд до 24 января продлил запрет определённых действий актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала Домодедовского суда Подмосковья.

Аглая Тарасова на заседании. Видео © Life.ru

Актрисе запретили покидать жилище ночью, а также пользоваться телефоном и другими средствами коммуникации. Звонить ей можно только в экстренные службы, в Следком и контролирующим органам. На заседании она пряталась от камер за чёрными очками.

«Просто несчастье»: Соседка Аглаи Тарасовой заступилась за неё после скандала с наркотиками
Напомним, 28 августа в аэропорту Домодедово была задержана актриса Аглая Тарасова. В её вейпе нашли 0,38 грамма масла каннабиса, из-за которых было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Артистка признала свою вину и раскаялась. Некоторые артисты считают, что ломать актрисе карьеру и жизнь из-за такого явно не стоит.

