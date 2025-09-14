Единый день голосования
14 сентября, 18:43

«Просто несчастье»: Соседка Аглаи Тарасовой заступилась за неё после скандала с наркотиками

Соседка актрисы Аглаи Тарасовой поддержала её после задержания с наркотиками

Аглая Тарасова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ aglayatarasova

Актрису Аглаю Тарасову задержали в московском аэропорту Домодедово с гашишным маслом. Поддержку дочери Ксении Раппопорт после инцидента выразили не только коллеги, но и соседи. Жительница дома, где артистка временно арендует жильё, в интервью шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ выразила соболезнования звезде сериала «Беспринципные».

«Это такое несчастье, вот просто я всей душой ей сочувствую. Она много работала, часто бывала в отъезде. Водитель у неё замечательный мужик, с ним вообще не забалуешь. А здесь она снимала жильё, она делала ремонт в своей квартире», — поделилась она.

Напомним, у актрисы Аглаи Тарасовой нашли вейп с наркотиками в аэропорту Домодедово и предъявили ей обвинения о контрабанде. По решению суда актрисе вменили в качестве ограничения запрет на ночные перемещения и пользование телефоном. Во время слушаний она раскаялась и признала допущенные нарушения. Юрист Сергей Жорин в беседе с журналистами Life.ru раскрыл детали возможного наказания для артистки.

