Дорога на Украину закрыта: Потапу и Насте Каменских пожелали сгинуть за песни на русском языке
Потапа и Каменских захейтили на Украине за русский язык на фестивале в Юрмале
Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Потап и Настя Каменских столкнулись с волной критики на Украине после выступления на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Зрителей возмутило, что артисты пели и общались с публикой на русском языке. Об этом пишет SHOT.
Потапа и Каменских захейтили на Украине за русский язык на фестивале в Юрмале. Видео © Telegram/ SHOT
Дуэт вернулся на большую сцену после почти десятилетнего перерыва и исполнил проверенные хиты, включая «Чумачечую весну». Весь интерактив с залом также проходил по-русски.
Недовольные пользователи сравнили пару с Олей Поляковой, которая представила свою программу на украинском языке. В соцсетях выступление Потапа и Каменских назвали неуместным.
«Потап и Настя… УЖАС», «Потап, СГИНЬ!», «Вы демонстрируете цирк на языке врага», — написали комментаторы.
Отдельную волну насмешек вызвало общение дуэта с Аллой Пугачёвой и Максимом Галкиным*. Пользователи обратили внимание на реакцию певицы после шутки Потапа о её сходстве с Кристиной Орбакайте.
Напомним, что Потап и Настя Каменских весной объявили о возвращении дуэта после девятилетней паузы. Артисты объяснили, что решили возобновить совместную творческую деятельность, несмотря на прекращение личных отношений.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.