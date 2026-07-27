Дорога на Украину закрыта: Потапу и Насте Каменских пожелали сгинуть за песни на русском языке

Потап и Настя Каменских столкнулись с волной критики на Украине после выступления на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Зрителей возмутило, что артисты пели и общались с публикой на русском языке. Об этом пишет SHOT.

Потапа и Каменских захейтили на Украине за русский язык на фестивале в Юрмале. Видео © Telegram/ SHOT

Дуэт вернулся на большую сцену после почти десятилетнего перерыва и исполнил проверенные хиты, включая «Чумачечую весну». Весь интерактив с залом также проходил по-русски.

Недовольные пользователи сравнили пару с Олей Поляковой, которая представила свою программу на украинском языке. В соцсетях выступление Потапа и Каменских назвали неуместным.

«Потап и Настя… УЖАС», «Потап, СГИНЬ!», «Вы демонстрируете цирк на языке врага», — написали комментаторы.

Отдельную волну насмешек вызвало общение дуэта с Аллой Пугачёвой и Максимом Галкиным*. Пользователи обратили внимание на реакцию певицы после шутки Потапа о её сходстве с Кристиной Орбакайте.

Напомним, что Потап и Настя Каменских весной объявили о возвращении дуэта после девятилетней паузы. Артисты объяснили, что решили возобновить совместную творческую деятельность, несмотря на прекращение личных отношений.