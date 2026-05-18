«Деньги закончились?» Украинцы высмеяли Потапа и Настю Каменских после «прогрева»

История с якобы разводом Потапа и Насти Каменских оказалась не семейной драмой, а частью промо к их музыкальному воссоединению. Артисты опубликовали видео, в котором объяснили, что под «историей, которой пришёл конец» имели в виду паузу в совместных выступлениях.

Вот только реакция подписчиков оказалась далеко не восторженной.

Украинские пользователи раскритиковали «непару» за ролик на русском языке. В комментариях им начали припоминать «забытый родной язык», а также обвинять в продажности и попытке хайпануть на теме развода.

Часть аудитории отдельно возмутилась тем, что артисты анонсировали концерт в США, а не на Украине. На этом фоне в комментариях появились язвительные вопросы о деньгах и претензии к выбору языка.

Напомним, Потап и Настя Каменских объявили о разрыве отношений, однако позже выяснилось, что громкое заявление оказалось частью промо к их музыкальному возвращению. Тем не менее поклонники давно обсуждали возможный разлад в паре. Слухи о проблемах в отношениях артистов ходили ещё несколько лет назад, когда они жили в Испании. Тогда в Сети писали о возможных изменах Потапа, однако сами супруги подобные разговоры отрицали. Позже внимание публики и вовсе переключилось на предполагаемую новую избранницу музыканта. По данным инсайдеров, Алексей Потапенко состоит в отношениях с дизайнером Анной Андрийчук.

Сейчас Потап и Каменских живут в Майами, куда перебрались в надежде перезапустить карьеру. Однако вернуть прежние миллионные гонорары дуэту не удалось, а финансовое положение артистов после переезда в США заметно ухудшилось.