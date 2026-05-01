Потап и Настя Каменских после 20 лет вместе поняли, что они не пара

Популярные украинские артисты Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских объявили о разрыве отношений. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном в социальных сетях.

«Ровно 20 лет назад мы начали свой путь как творческий дуэт, который со временем превратился во что-то большее. Но рано или поздно всё обретает свой конец», — заявили музыканты.

Другие подробности расставания артисты не стали раскрывать, попросив проявить уважение к их решению.

Ранее Life.ru узнал, что когда-то гремевший на постсоветском пространстве дуэт Потапа и Насти Каменских разделил судьбу отказавшихся от российской аудитории артистов. Дуэт выступал в дешёвых питейных заведениях США в основном для русскоязычной публики. За один такой концерт экс-звёзды получают не больше 10 тысяч долларов (примерно 812 тысяч рублей).