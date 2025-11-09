Потап и Настя Каменских теперь поют в американских пабах за гроши, где общаются на русском языке

Известный музыкальный дуэт Потапа и Насти Каменских, некогда популярный в странах СНГ, в настоящее время выступает в дешёвых пабах и ресторанах Соединённых Штатов по так называемой «схеме Макса Покровского*». Как выяснил SHOT, артисты проводят концерты преимущественно для русскоязычной аудитории, при этом их гонорар за выступление не превышает 10 тысяч долларов (812 тысяч рублей).

За последние 12 месяцев Потап провёл шесть концертов, в то время как Настя Каменских ограничилась лишь тремя выступлениями. География их гастролей включала такие города как Нью-Йорк, Майами, Филадельфия и Лос-Анджелес, однако шоу проходили не на престижных площадках, а в камерной обстановке пабов и небольших ресторанов. Стоимость входного билета на такие мероприятия составляла около 65 долларов (5 200 рублей).

Выступление Насти Каменских в США. Видео © SHOT

Последнее выступление Каменских состоялось в Северной Каролине 31 октября, где артистка развлекала публику в рамках празднования Хэллоуина. Во время концерта певица общалась со зрителями исключительно на русском языке и исполняла на нём композиции.

После начала специальной военной операции в 2022 году супруги публично осудили действия России и приняли решение о переезде на Запад для продолжения музыкальной карьеры. Первое время артисты проживали в Испании, а затем перебрались в Соединённые Штаты, где арендуют жильё. При этом у пары сохранилась недвижимость в Киеве.

Ранее Потап опроверг слухи о проблемах в браке с Настей Каменских. Он заверил, что пара не только сохранила отношения, но и намерена расширить семью, планируя рождение детей. Потап подчеркнул, что они с супругой остаются вместе, и он лично мечтает о четверых детях, что полностью разделяет и Настя. Музыкант также высказался, что беременность не является препятствием для чего-либо.

