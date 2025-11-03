Россия и США
3 ноября, 10:09

Макс Покровский* начал петь по-английски в кабаках США, чтобы собрать деньги для ВСУ

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ max_pokrovskiy

Уехавший из России лидер группы «Ногу свело» Макс Покровский* даёт небольшие концерты в американских барах и ресторанах, исполняя песни на английском, чтобы собирать деньги для поддержки ВСУ. По данным SHOT, за одно выступление музыкант зарабатывает до нескольких тысяч долларов.

Макс Покровский* поёт в американских барах на английском, чтобы собрать деньги для ВСУ. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ max_pokrovskiy

Сейчас музыкант гастролирует по США, планируя концерты в Детройте, Чикаго и Миннеаполисе. Большие залы собрать не удаётся, поэтому он выступает в маленьких барах и ресторанах, пытаясь взаимодействовать с зрителями на английском языке. Вход на шоу стоит около 100 долларов.

Группа уже собрала 100 тысяч долларов для Украины. При этом в России у Покровского* остаётся налоговый долг на 250 тысяч рублей, который он не погашает, несмотря на решение суда.

Лидер группы «Ногу свело!» не смог оспорить иноагентский штраф
Ранее сообщалось, что Покровского* предложили лишить оставшейся недвижимости в России. Музыкант владеет коттеджем с бомбоубежищем в Подмосковье.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

