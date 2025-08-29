Мессенджер MAX
29 августа, 19:43

Настя Каменских ответила на критику из-за исполнения песен на русском языке

Настя Каменских. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kamenskux

Украинская певица Настя Каменских прокомментировала волну критики, обрушившуюся на неё из-за исполнения песен на русском языке на концертах в США. Свой ответ она сообщила со сцены в Майами, опубликовав ролик в соцсетях.

Настя Каменских ответила на критику из-за русских песен. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kamenskux

«Неважно, какого цвета у тебя кожа, неважно, на каком языке мы разговариваем. Есть один язык, который понимает весь мир. Это любовь. Самое главное чувство в мире — любовь», — сказала певица.

Известно, что в августе Каменских выступила в нескольких городах США, включая Чикаго и Нью-Йорк, где исполнила популярные треки на русском, в частности «Это моя ночь» и «Попа как у Ким».

Ранее украинский певец Потап (Алексей Потапенко) опроверг слухи о разладе в отношениях с Настей Каменских. Он заявил, что они не только не расстались, но и планируют завести ещё наследников. Потап пояснил, что они с Каменских остаются вместе, а сам он хотел бы завести ещё четырёх детей, да и супруга с ним солидарна. А ещё музыкант добавил, что беременность никому и никогда не мешает.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Настя Каменских
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
