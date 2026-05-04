«Но мы не пара»: Стало известно, к кому ушёл Потап от Насти Каменских

Пока поклонники обсуждают неожиданный разрыв Потапа и Насти Каменских, в центре внимания оказалась новая избранница музыканта. По данным инсайдеров, Алексей Потапенко состоит в отношениях с дизайнером Анной Андрийчук. Примечательно, что ранее Анна была замужем за фронтменом украинской группы «Время и Стекло» Алексеем Завгородним (Позитивом), пишет kp.ru.

Сама пара пока не комментирует слухи о совместном будущем, однако источники утверждают, что отношения с Андрийчук стали главной причиной окончательного разлада в звёздной семье.

Что касается Насти Каменских, которой 4 мая исполняется 39 лет, то и ей приписывают нового ухажёра. Говорят, ради таинственного возлюбленного певица активно занялась похудением.

Напомним, спустя время после нарастающих сплетен Потап и Каменских официально подтвердили распад своего союза. «Ровно 20 лет назад мы начали свой творческий путь, который со временем превратился во что-то большее. Но рано или поздно всё обретает конец. Как ни крути, но мы не пара», — синхронно написали артисты в блогах, попросив об уважении к их решению.

Стоит отметить, что слухи о разладе витали вокруг пары ещё три года назад во время их жизни в Испании. Тогда поговаривали об изменах продюсера, но супруги всё отрицали. Сейчас экс-возлюбленные живут в Майами, куда перебрались в надежде на развитие карьеры. Однако былых миллионных гонораров дуэту вернуть не удалось: после переезда в США их финансовое положение сильно пошатнулось.

На фоне личных потрясений у Каменских начались проблемы со здоровьем. В начале 2026 года певица попала в больницу в Барселоне из-за последствий голодания — она не ела почти пять дней. Медики диагностировали у артистки нервное напряжение, панические атаки и аритмию.

Напомним, некогда Потап и Каменских были суперзвёздами, но после 2014 года прекратили выступления в России, а с началом СВО отказались от хитов на русском языке. Сначала они уехали в Европу, а затем в Америку, где зарабатывали на жизнь выступлениями в барах Нью-Йорка, Филадельфии, Лос-Анджелеса и Майами.

