Украинская поп-группа "Время и Стекло" объявила об уходе со сцены

Украинская поп-группа "Время и стекло" объявила о своём распаде. Заявление опубликовали в Инстаграме коллектива.

Музыканты объяснили, что за десять лет успели претворить в жизнь все свои задумки и хотят двигаться дальше.

— Мы чувствуем, что отдались на 100% и сделали максимально все как "Время и стекло". Как люди, которые всегда обожали дарить радость, эпатировать, делать новое — мы всеми клеточками души ощущаем, что готовы к новому этапу, — отметили музыканты в своём послании фанатам.

Вместе с тем они поблагодарили своих фанатов и хейтеров, заявив, что благодаря первым стали популярнее, а стараниями последних — сильнее. По словам солистов Нади Дорофеевой и её коллеги Позитива (Алексея Завгороднего), ближайшие полгода они проведут в прощальном туре "Финальные титры". Последний концерт группы состоится 11 сентября в Киеве.

Группа "Время и стекло" была сформирована в декабре 2010 года. Продюсером коллектива выступает Алексей Потапенко (Потап).