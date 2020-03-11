В Екатеринбурге потребовали отменить концерт группы "Порнофильмы"

Уральский родительский комитет выступил с требованием запретить выступление панк-рок-группы "Порнофильмы" в Екатеринбурге, запланированное на 12 марта. Об этом сообщил глава объединения Евгений Жабреев в "Фейсбуке".

Он напомнил, что в Челябинске недавно уже отменили один концерт рокеров, комитет обратился к прокурору с просьбой проверить творчество группы. По словам Жабреева, в песнях коллектива якобы содержатся мат, призывы к употреблению наркотиков, отрицание семейных ценностей и неуважение к родителям.

— Учитывая большой общественный резонанс, просим вас поручить правоохранительным органам провести тщательную проверку по данному факту с целью выявления нарушений Законодательства РФ и привлечения виновных лиц к ответственности, — процитировал он обращение комитета.

По данным издания "Подъём", сами музыканты свой концерт отменять не намерены. Директор и гитарист коллектива Александр Русаков отметил, что никто ни с какими жалобами к нему не обращался.

— Я лично никаких жалоб не видел, и ко мне никто не обращался, поэтому я комментировать эти претензии не могу. В Екатеринбурге у нас уже был концерт девятого числа, но из-за того, что был солд-аут за две недели, мы решили добавить дополнительный концерт. Он будет 12-го числа, — уточнил он.

Он добавил, что концерт в Челябинске никто не отменял, однако не стал комментировать причину того, что концерт не состоялся, пообещав вернуться к этой теме позже.