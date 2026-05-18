18 мая, 12:49

Потап и Настя объявили о возвращении дуэта на сцену после развода

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ realpotap

Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских объявили о возобновлении своей творческой деятельности в рамках дуэта после разрыва отношений и девятилетней паузы. Видео появилось в соцсетях артистов.

Потап и Настя возвращаются на сцену.

«Рано или поздно любая история обретает свой конец. Сегодня обретёт свой конец пауза, на которую мы поставили дуэт 9 лет назад», — сказали Потап и Настя.

Артисты объявили о возобновлении деятельности дуэта и сразу анонсировали концерт в Нью-Йорке 19 декабря.

Напомним, что в начале мая Потап и Настя объявили о разрыве отношений спустя 20 лет вместе. Подробности расставания артисты сообщать не стали, однако СМИ пишут, что Потапенко ушёл от неё к бывшей жене украинского музыканта Алексея Завгороднего из группы «Время и Стекло».

Некогда Потап и Каменских были суперзвёздами, но после 2014 года прекратили выступления в России, а с началом СВО отказались от хитов на русском языке. Сначала они уехали в Европу, а затем в Америку, где зарабатывали на жизнь выступлениями в барах Нью-Йорка, Филадельфии, Лос-Анджелеса и Майами.

Владимир Озеров
