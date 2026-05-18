Потап и Настя объявили о возвращении дуэта на сцену после развода
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ realpotap
Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских объявили о возобновлении своей творческой деятельности в рамках дуэта после разрыва отношений и девятилетней паузы. Видео появилось в соцсетях артистов.
Потап и Настя возвращаются на сцену. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ realpotap
«Рано или поздно любая история обретает свой конец. Сегодня обретёт свой конец пауза, на которую мы поставили дуэт 9 лет назад», — сказали Потап и Настя.
Артисты объявили о возобновлении деятельности дуэта и сразу анонсировали концерт в Нью-Йорке 19 декабря.
Напомним, что в начале мая Потап и Настя объявили о разрыве отношений спустя 20 лет вместе. Подробности расставания артисты сообщать не стали, однако СМИ пишут, что Потапенко ушёл от неё к бывшей жене украинского музыканта Алексея Завгороднего из группы «Время и Стекло».
Некогда Потап и Каменских были суперзвёздами, но после 2014 года прекратили выступления в России, а с началом СВО отказались от хитов на русском языке. Сначала они уехали в Европу, а затем в Америку, где зарабатывали на жизнь выступлениями в барах Нью-Йорка, Филадельфии, Лос-Анджелеса и Майами.
Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.