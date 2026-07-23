Не только Гарри Поттер: 7 ролей Дэниела Рэдклиффа, после которых вы увидите в нём настоящего профи

Дэниелу Рэдклиффу было всего 11 лет, когда роль Гарри Поттера сделала его одним из самых узнаваемых актёров планеты. Следующие десять лет он взрослел вместе со своим героем, а после завершения истории столкнулся с проблемой, знакомой многим детям-звёздам. Зрители продолжали видеть в нём мальчика в круглых очках, несмотря на все попытки двигаться дальше... В день рождения Рэдклиффа Life.ru вспоминает семь фильмов, после которых называть его только «мальчиком из Гарри Поттера» просто несправедливо!

Фильм «Женщина в чёрном» 2012 года

Дэниел Рэдклифф в фильме «Женщина в чёрном» 2012 года: первая большая роль после «Гарри Поттера». Фото © «Женщина в чёрном», Джеймс Уоткинс, сценаристы Ричард Джексон, Саймон Оукс и др.

Первой большой проверкой после завершения поттерианы для Рэдклиффа стал готический хоррор «Женщина в чёрном» 2012 года. Он сыграл молодого лондонского юриста Артура Киппса — вдовца, который один воспитывает сына и пытается удержаться на работе. Героя отправляют в глухую английскую деревню разобрать бумаги умершей хозяйки старого особняка. Очень скоро деловая поездка превращается во встречу с мстительным призраком, появление которого предвещает смерть ребёнка.

Здесь Рэдклиффу предстояло сделать то, чего от него меньше всего ждали сразу после «Гарри Поттера»: убедительно сыграть взрослого мужчину, отца и человека, сломленного утратой. Его Артур не размахивает оружием и не произносит героических речей. Он почти всё время находится один, а ужас передаёт взглядом, паузами и нервными движениями. Фильм показал, что актёр умеет удерживать внимание без знакомой волшебной вселенной и огромного ансамбля звёзд вокруг.

Фильм «Убей своих любимых» 2013 года

Дэниел Рэдклифф в роли поэта Аллена Гинзберга в фильме «Убей своих любимых» 2013 года. Фото © «Убей своих любимых», режиссёр Джон Крокидас, сценаристы Джон Крокидас, Остин Банн

В биографической драме 2013 года Рэдклифф перевоплотился в молодого Аллена Гинзберга — будущего культового поэта и одного из главных представителей бит-поколения. Действие разворачивается в 1944 году, когда неопытный первокурсник Колумбийского университета знакомится с обаятельным бунтарём Люсьеном Карром, а затем с Джеком Керуаком и Уильямом Берроузом. Литературный протест, первая любовь и поиски собственного голоса оказываются связаны с реальным убийством, изменившим судьбы всей компании.

В начале фильма Гинзберг у Рэдклиффа зажат, неловок и всё ещё живёт в тени отца. Постепенно он становится смелее, увлекается новым другом, переступает через навязанные ему запреты и начинает превращаться в будущего поэта. Актёру удалось сыграть это взросление без резкого перелома: перемены происходят в интонации, осанке и манере смотреть на людей. Именно после этой картины стало окончательно ясно, что Рэдклифф не боится ни исторических персонажей, ни психологически и эмоционально откровенного материала.

Фильм «Рога» 2013 года

7 ролей Дэниеля Рэдклиффа, кроме «Гарри Поттера»: фильм «Рога» 2013 года. Фото © «Рога», режиссёр Александр Ажа, сценаристы Кит Бьюнин, Джо Хилл

В мистическом триллере Александра Ажа Рэдклифф сыграл Ига Перриша, которого весь город считает виновным в жестоком убийстве любимой девушки. После очередной тяжёлой ночи герой обнаруживает у себя на голове настоящие рога. Вместе с ними появляется странная способность: рядом с Игом люди перестают скрывать самые постыдные мысли, признаются в грехах и поддаются худшим желаниям. Используя этот дар, юноша пытается найти настоящего убийцу.

«Рога» 2013 года смешивают детектив, хоррор, чёрную комедию, мелодраму и религиозную притчу, поэтому одна и та же роль требует от актёра многогранности. Его герой бывает растерянным, пугающим, смешным, отчаявшимся и почти демоническим. Рэдклифф кричит, мстит, покрывается ожогами и всё сильнее напоминает дьявола. Картина получилась неровной, но само перевоплощение доказало, что бывший Гарри Поттер готов рисковать репутацией ради необычного персонажа.

Фильм «Человек — швейцарский нож» 2016 года

Дэниел Рэдклифф в роли ожившего трупа Мэнни в фильме «Человек — швейцарский нож» 2016 года. Фото © «Человек — швейцарский нож», режиссёры Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт, сценаристы Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт

Пожалуй, самая странная роль в карьере Дэниеля Рэдклиффа — труп по имени Мэнни в трагикомедии Дэниела Квана и его тёзки Дэниэла Шайнерта. Потерявший надежду Хэнк, которого сыграл Пол Дано, собирается покончить с собой на необитаемом берегу, но замечает выброшенное волнами тело. Вскоре выясняется, что покойник способен не только разговаривать: он превращается для нового друга в источник воды, компас, оружие и даже своеобразный гидроцикл.

За намеренно грубым юмором скрывается печальная история об одиночестве, стыде и невозможности быть собой. Мэнни постепенно узнаёт, что такое дружба, любовь и человеческие правила, а Рэдклифф играет его одновременно как безжизненное тело и любопытного ребёнка. Большую часть эмоций актёру приходится передавать почти неподвижным лицом, голосом и минимальными жестами. Согласиться на роль мертвеца, чьи газы двигают сюжет в буквальном смысле, могла звезда без страха выглядеть нелепо. И риск был оправдан победой в номинации «Лучшая мужская роль» от Каталонского кинофестиваля в Сиджесе в 2016 году.

Фильм «Побег из Претории» 2020 года

Не только Гарри Поттер: кого Рэдклифф сыграл в фильме «Побег из Претории» 2020 года? Фото © «Побег из Претории», режиссёр Фрэнсис Аннан, сценаристы Фрэнсис Аннан, Л.Х. Адамс

В тюремном триллере 2020 года Рэдклифф сыграл реального южноафриканского активиста Тима Дженкина. В 1978 году его приговорили к 12 годам заключения за распространение материалов против апартеида (то есть крайней формы расовой дискриминации, при которой людей насильно разделяют по расовому признаку и ограничивают их в правах). Оказавшись в тюрьме Претории, Дженкин вместе с товарищами начал готовить побег. Заключённые изучали замки, тайно изготавливали деревянные ключи и проверяли их по ночам, когда любая ошибка могла уничтожить весь план. В декабре 1979 года троим политзаключённым действительно удалось выбраться на свободу.

Фильм «Затерянный город» 2022 года

Дэниел Рэдклифф сыграл злодея Абигейла Фэйрфакса в комедии «Затерянный город» 2020 года. Фото © «Затерянный город», режиссёры Аарон Ни, Адам Ни, сценаристы Орен Узил, Дэна Фокс

В приключенческой комедии с Сандрой Буллок и Ченнингом Татумом Рэдклиффу досталась роль главного злодея — избалованного миллиардера Абигейла Фэйрфакса. Он похищает писательницу Лоретту Сейдж и требует, чтобы она помогла ему найти сокровище древнего города. Фэйрфакс воспитан, безупречно одет и сначала кажется просто эксцентричным богачом, но за вежливой улыбкой быстро обнаруживаются жестокость, зависть и болезненное желание доказать своё превосходство. За эту роль, кстати, Рэдклифф получил премию канала MTV (MTV Movie & TV Awards) в номинации «Лучший злодей».

Фильм «Пушки Акимбо» 2019 года

Фильм «Пушки Акимбо» 2019 года: 7 ролей Даниэля Рэдклиффа, которые затмят «Гарри Поттера». Фото © «Пушки Акимбо», режиссёр Джейсон Ли Хауден, сценарист Джейсон Ли Хауден

В боевике «Пушки Акимбо» 2019 года Рэдклифф сыграл программиста Майлза, обычного интернет-тролля, который однажды ввязывается в перепалку с организаторами подпольного шоу Skizm. В этой игре настоящие убийцы сражаются насмерть под объективами камер, а миллионы зрителей наблюдают за происходящим онлайн. В наказание Майлзу намертво прикручивают к рукам два пистолета и заставляют выйти против почти непобедимой Никс. Он бегает по городу в халате и домашних тапочках, не умеет обращаться с оружием и даже самые простые бытовые действия выполняет с огромным трудом.

Актёр соединяет акробатическую комедию, нервную истерику и настоящий экшен, позволяя Майлзу постепенно стать смелее, но не утратить нелепость. Фотографии окровавленного Рэдклиффа с пистолетами в руках разошлись по Интернету как мемы, однако за ярким образом скрывается точная и энергичная работа.

А вы смотрели эти фильмы? Так или иначе, для миллионов зрителей именно с круглых очков, шрама-молнии и Хогвартса началась любовь к Рэдклиффу. И пока актёр покоряет новые жанры, его главный герой продолжает жить своей жизнью: недавно исполнилось 19 лет книге «Гарри Поттер и Дары Смерти». Life.ru рассказал, почему поклонники до сих пор спорят о её финале и снова перечитывают последнюю часть поттерианы.