Не только Гарри Поттер: 7 ролей Дэниела Рэдклиффа, после которых вы увидите в нём настоящего профи
Оглавление
23 июля Дэниелу Рэдклиффу исполняется 37 лет. Для миллионов он навсегда останется мальчиком, который выжил. Однако после финала поттерианы актёр сыграл немало ролей, которые заслуживают внимания. Life.ru собрал 7 лучших перевоплощений именинника!
Дэниел Рэдклифф не только Гарри Поттер: 7 ролей актёра, которые вы обязаны оценить. Коллаж © Life.ru. Обложка © «Женщина в чёрном», Джеймс Уоткинс, сценаристы Ричард Джексон, Саймон Оукс и др. © «Побег из Претории», режиссёр Фрэнсис Аннан, сценаристы Фрэнсис Аннан, Л.Х. Адамс © «Пушки Акимбо», режиссёр Джейсон Ли Хауден, сценарист Джейсон Ли Хауден © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Дэниелу Рэдклиффу было всего 11 лет, когда роль Гарри Поттера сделала его одним из самых узнаваемых актёров планеты. Следующие десять лет он взрослел вместе со своим героем, а после завершения истории столкнулся с проблемой, знакомой многим детям-звёздам. Зрители продолжали видеть в нём мальчика в круглых очках, несмотря на все попытки двигаться дальше... В день рождения Рэдклиффа Life.ru вспоминает семь фильмов, после которых называть его только «мальчиком из Гарри Поттера» просто несправедливо!
Фильм «Женщина в чёрном» 2012 года
Дэниел Рэдклифф в фильме «Женщина в чёрном» 2012 года: первая большая роль после «Гарри Поттера». Фото © «Женщина в чёрном», Джеймс Уоткинс, сценаристы Ричард Джексон, Саймон Оукс и др.
Первой большой проверкой после завершения поттерианы для Рэдклиффа стал готический хоррор «Женщина в чёрном» 2012 года. Он сыграл молодого лондонского юриста Артура Киппса — вдовца, который один воспитывает сына и пытается удержаться на работе. Героя отправляют в глухую английскую деревню разобрать бумаги умершей хозяйки старого особняка. Очень скоро деловая поездка превращается во встречу с мстительным призраком, появление которого предвещает смерть ребёнка.
Здесь Рэдклиффу предстояло сделать то, чего от него меньше всего ждали сразу после «Гарри Поттера»: убедительно сыграть взрослого мужчину, отца и человека, сломленного утратой. Его Артур не размахивает оружием и не произносит героических речей. Он почти всё время находится один, а ужас передаёт взглядом, паузами и нервными движениями. Фильм показал, что актёр умеет удерживать внимание без знакомой волшебной вселенной и огромного ансамбля звёзд вокруг.
Фильм «Убей своих любимых» 2013 года
Дэниел Рэдклифф в роли поэта Аллена Гинзберга в фильме «Убей своих любимых» 2013 года. Фото © «Убей своих любимых», режиссёр Джон Крокидас, сценаристы Джон Крокидас, Остин Банн
В биографической драме 2013 года Рэдклифф перевоплотился в молодого Аллена Гинзберга — будущего культового поэта и одного из главных представителей бит-поколения. Действие разворачивается в 1944 году, когда неопытный первокурсник Колумбийского университета знакомится с обаятельным бунтарём Люсьеном Карром, а затем с Джеком Керуаком и Уильямом Берроузом. Литературный протест, первая любовь и поиски собственного голоса оказываются связаны с реальным убийством, изменившим судьбы всей компании.
В начале фильма Гинзберг у Рэдклиффа зажат, неловок и всё ещё живёт в тени отца. Постепенно он становится смелее, увлекается новым другом, переступает через навязанные ему запреты и начинает превращаться в будущего поэта. Актёру удалось сыграть это взросление без резкого перелома: перемены происходят в интонации, осанке и манере смотреть на людей. Именно после этой картины стало окончательно ясно, что Рэдклифф не боится ни исторических персонажей, ни психологически и эмоционально откровенного материала.
Фильм «Рога» 2013 года
7 ролей Дэниеля Рэдклиффа, кроме «Гарри Поттера»: фильм «Рога» 2013 года. Фото © «Рога», режиссёр Александр Ажа, сценаристы Кит Бьюнин, Джо Хилл
В мистическом триллере Александра Ажа Рэдклифф сыграл Ига Перриша, которого весь город считает виновным в жестоком убийстве любимой девушки. После очередной тяжёлой ночи герой обнаруживает у себя на голове настоящие рога. Вместе с ними появляется странная способность: рядом с Игом люди перестают скрывать самые постыдные мысли, признаются в грехах и поддаются худшим желаниям. Используя этот дар, юноша пытается найти настоящего убийцу.
«Рога» 2013 года смешивают детектив, хоррор, чёрную комедию, мелодраму и религиозную притчу, поэтому одна и та же роль требует от актёра многогранности. Его герой бывает растерянным, пугающим, смешным, отчаявшимся и почти демоническим. Рэдклифф кричит, мстит, покрывается ожогами и всё сильнее напоминает дьявола. Картина получилась неровной, но само перевоплощение доказало, что бывший Гарри Поттер готов рисковать репутацией ради необычного персонажа.
Фильм «Человек — швейцарский нож» 2016 года
Дэниел Рэдклифф в роли ожившего трупа Мэнни в фильме «Человек — швейцарский нож» 2016 года. Фото © «Человек — швейцарский нож», режиссёры Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт, сценаристы Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт
Пожалуй, самая странная роль в карьере Дэниеля Рэдклиффа — труп по имени Мэнни в трагикомедии Дэниела Квана и его тёзки Дэниэла Шайнерта. Потерявший надежду Хэнк, которого сыграл Пол Дано, собирается покончить с собой на необитаемом берегу, но замечает выброшенное волнами тело. Вскоре выясняется, что покойник способен не только разговаривать: он превращается для нового друга в источник воды, компас, оружие и даже своеобразный гидроцикл.
За намеренно грубым юмором скрывается печальная история об одиночестве, стыде и невозможности быть собой. Мэнни постепенно узнаёт, что такое дружба, любовь и человеческие правила, а Рэдклифф играет его одновременно как безжизненное тело и любопытного ребёнка. Большую часть эмоций актёру приходится передавать почти неподвижным лицом, голосом и минимальными жестами. Согласиться на роль мертвеца, чьи газы двигают сюжет в буквальном смысле, могла звезда без страха выглядеть нелепо. И риск был оправдан победой в номинации «Лучшая мужская роль» от Каталонского кинофестиваля в Сиджесе в 2016 году.
Фильм «Побег из Претории» 2020 года
Не только Гарри Поттер: кого Рэдклифф сыграл в фильме «Побег из Претории» 2020 года? Фото © «Побег из Претории», режиссёр Фрэнсис Аннан, сценаристы Фрэнсис Аннан, Л.Х. Адамс
В тюремном триллере 2020 года Рэдклифф сыграл реального южноафриканского активиста Тима Дженкина. В 1978 году его приговорили к 12 годам заключения за распространение материалов против апартеида (то есть крайней формы расовой дискриминации, при которой людей насильно разделяют по расовому признаку и ограничивают их в правах). Оказавшись в тюрьме Претории, Дженкин вместе с товарищами начал готовить побег. Заключённые изучали замки, тайно изготавливали деревянные ключи и проверяли их по ночам, когда любая ошибка могла уничтожить весь план. В декабре 1979 года троим политзаключённым действительно удалось выбраться на свободу.
Фильм «Затерянный город» 2022 года
Дэниел Рэдклифф сыграл злодея Абигейла Фэйрфакса в комедии «Затерянный город» 2020 года. Фото © «Затерянный город», режиссёры Аарон Ни, Адам Ни, сценаристы Орен Узил, Дэна Фокс
В приключенческой комедии с Сандрой Буллок и Ченнингом Татумом Рэдклиффу досталась роль главного злодея — избалованного миллиардера Абигейла Фэйрфакса. Он похищает писательницу Лоретту Сейдж и требует, чтобы она помогла ему найти сокровище древнего города. Фэйрфакс воспитан, безупречно одет и сначала кажется просто эксцентричным богачом, но за вежливой улыбкой быстро обнаруживаются жестокость, зависть и болезненное желание доказать своё превосходство. За эту роль, кстати, Рэдклифф получил премию канала MTV (MTV Movie & TV Awards) в номинации «Лучший злодей».
Фильм «Пушки Акимбо» 2019 года
Фильм «Пушки Акимбо» 2019 года: 7 ролей Даниэля Рэдклиффа, которые затмят «Гарри Поттера». Фото © «Пушки Акимбо», режиссёр Джейсон Ли Хауден, сценарист Джейсон Ли Хауден
В боевике «Пушки Акимбо» 2019 года Рэдклифф сыграл программиста Майлза, обычного интернет-тролля, который однажды ввязывается в перепалку с организаторами подпольного шоу Skizm. В этой игре настоящие убийцы сражаются насмерть под объективами камер, а миллионы зрителей наблюдают за происходящим онлайн. В наказание Майлзу намертво прикручивают к рукам два пистолета и заставляют выйти против почти непобедимой Никс. Он бегает по городу в халате и домашних тапочках, не умеет обращаться с оружием и даже самые простые бытовые действия выполняет с огромным трудом.
Актёр соединяет акробатическую комедию, нервную истерику и настоящий экшен, позволяя Майлзу постепенно стать смелее, но не утратить нелепость. Фотографии окровавленного Рэдклиффа с пистолетами в руках разошлись по Интернету как мемы, однако за ярким образом скрывается точная и энергичная работа.
А вы смотрели эти фильмы? Так или иначе, для миллионов зрителей именно с круглых очков, шрама-молнии и Хогвартса началась любовь к Рэдклиффу. И пока актёр покоряет новые жанры, его главный герой продолжает жить своей жизнью: недавно исполнилось 19 лет книге «Гарри Поттер и Дары Смерти». Life.ru рассказал, почему поклонники до сих пор спорят о её финале и снова перечитывают последнюю часть поттерианы.
Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАХ!