«Жабросли» из «Гарри Поттера» стали ближе – учёные повторили советский эксперимент

Российский инженер Александр Шаенко повторил эксперимент советских учёных по дыханию с помощью микроводорослей, проведя 45 минут в маске, в которую поступал воздух из специального биореактора. Данная технология может пригодиться во время межпланетных путешествий. Проект основан на действии фотобиореактора для выращивания зелёных водорослей.

За основу взяли советскую разработку «Сирень», но на современном уровне — с использованием светодиодов вместо ламп накаливания и новой автоматики. Реактор назван «435 нанометров» — в честь первого пика спектра поглощения особой формы хлорофилла, которая используется для оксигенного фотосинтеза, при котором из углекислого газа под воздействием света образуется кислород.

«В реакторе есть ёмкость, питательная среда, микроводорослевые клетки, которые в ней плавают. Они делают примерно то же самое, что происходит в горшке с зелёными растениями, — обыкновенный фотосинтез», — цитирует Шаенко сайт MK.ru.

Ранее российские учёные создали 3D-атлас свиньи для студентов аграрных вузов. Интерактивная модель позволяет детально изучать строение животного: её можно вращать, приближать и разбирать на отдельные системы и органы.