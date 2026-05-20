Вкусно и полезно: Российские учёные научились очищать фруктовые соки от токсинов

Химики СПбГУ разрабатывают новый сорбент на основе хитозана (природного полимера из панцирей ракообразных) для очистки соков, сидров и фруктовых вин от осадка, тяжёлых металлов, антибиотиков и токсинов без потери ценных полифенолов, отвечающих за вкус, аромат и пользу, рассказала сотрудник группы синтеза и исследования наночастиц Института химии СПбГУ Ксения Мешина.

Сейчас для этих целей используют бентонитовую глину, которая впитывает в себя большую часть напитка, и мировые потери оцениваются примерно в миллиард долларов ежегодно, пояснила аспирант СПбГУ Камелия Рашитова. Белорусские коллеги предложили взять за основу хитозан (биоразлагаем и безвреден), а петербургские химики нанесли на его частицы особые наноматериалы.

Один грамм таких наночастиц может иметь площадь поверхности как футбольное поле, что позволяет сорбировать много вредных веществ, отметил доцент кафедры физической химии Института химии СПбГУ Михаил Вознесенский. Исследователи уже подобрали модификации для абсорбирования растительных белков (осадок напитка), а в этом году перечень целей наноагентов будет расширен, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

