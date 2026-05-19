Российские учёные создали анализ крови для диагностики болезней матки точнее УЗИ

Российские учёные предложили новый малоинвазивный способ диагностики заболеваний полости матки — анализ крови на основе поверхностно-усиленной рамановской спектроскопии (SERS). Метод позволяет с высокой точностью выявлять полипы, гиперплазию и рак эндометрия на ранних стадиях. Исследование провели специалисты Сеченовского университета совместно с коллегами из Самарского университета и Института физики твёрдого тела.

В основе технологии лежит уникальное рассеивание света молекулами — каждая патология оставляет свой спектральный след. По словам профессора Владимира Зуева, традиционные УЗИ и гистероскопия не всегда информативны и связаны с риском осложнений, а полипы с гиперплазией на ранних стадиях внешне почти неразличимы. Новый метод, напротив, даёт объективную картину.

Как пояснил физик Дмитрий Артемьев, для анализа достаточно 4 мл венозной крови. Плазму наносят на подложку с наночастицами серебра, облучают лазером, а программное обеспечение расшифровывает спектр. Точность диагностики оказалась выше, чем у стандартных процедур.

«Метод можно применять для широкого скрининга женщин из групп риска — с ожирением, синдромом поликистозных яичников или онкологией в анамнезе. Он также подходит для предоперационной оценки и наблюдения после лечения», — отметила директор клиники акушерства и гинекологии Сеченовского университета Раиса Чилова.

По оценкам авторов методики, внедрение SERS-анализа сократит количество необоснованных инвазивных вмешательств на 40%, уменьшит время диагностики с 14 до 3 дней и снизит нагрузку на патологоанатомов. Для окончательного внедрения метода в клиническую практику потребуются многоцентровые исследования с большим числом пациенток.

