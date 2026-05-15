«Золотой стандарт» лечения болезни Паркинсона превзойдён последней российской разработкой

В России получили соединения, которые более эффективны при терапии болезни Паркинсона, чем существующие. Открытие сделали учёные Новосибирского института органической химии им. Ворожцова СО РАН. Они модифицировали уже существующий препарат «Проттремина», пишет ТАСС со ссылкой на патент.

Разработки велись в институте с 2022 года. Был создан препарат «Проттремина». Лекарство даже прошло первую стадию клинических испытаний. Однако эффект был кратковременным, тогда учёные поставили перед собой задачу найди такие составляющие, которые смогут долгосрочно воздействовать на недуг.

«Таким образом, все соединения демонстрируют противопаркинсоническую активность, выраженность которой, однако, зависит от используемой модели и типа двигательного теста», — сказано в самом патенте.

На данный момент «золотым стандартом» терапии при Паркинсоне считается «Леводопа», но нашим учёным удалось превзойти его эффективность. Эксперименты проводились на мышах и лекарство показало высокую эффективность.

